El circo tradicional Tamberlick desembarca en Aragón con toda su magia

Cuarte de Huerva disfrutará este sábado y domingo de cuatro funciones de un circo muy especial. La caravana del Tamberlick, procedente de Galicia, hará parada en la localidad zaragozana para compartir su propuesta de espectáculo a la antigua usanza pero con una pátina actual.

"No creemos en la imagen del circo tradicional que tenemos en los últimos años en España. Nos remontamos a un poquito más atrás, al circo que nos contaban nuestros abuelos, con clase, con teatralidad. Aunque nuestros espectáculos sean con números tradicionales, como monociclo, los cuchillos o la cuerda floja, intentamos darle una visión un poco más moderna teatralizándolo", sintetiza Xandre Vázquez, el director.

A sus 32 años, este soñador y emprendedor gallego está acometiendo junto a su socio Luis Vila, un desafío colosal que bebe de su infancia. "La aventura comenzó en 2019 cuando dos personas que no teníamos nada que ver con el mundo del circo decidimos cumplir nuestro sueño infantil, a la par que locura, y montamos uno en Navidad en Vigo. Luego vino la covid. En 2021 volvimos a hacer las navidades de Vigo, a las que siguió una gira por toda España con muy buena respuesta del público. Y aquí seguimos. Mientras mis amigos querían ser médicos, futbolistas o pilotos de Fórmula 1, yo quería tener un circo", relata.

Uno de los números del Tamberlick. C. T.

La reacción de su entorno cuando les comunicó cuál sería su nuevo camino profesional no fue felizmente entendida al inicio. "Nos dijeron que estábamos completamente locos. Pero cuando lo llevas repitiendo desde niño, se olvida un poco. Mis padres ya me lo dijeron cuando monté una empresa de teatro y cuando organicé una exposición de dinosaurios. Esta es una locura más", prosigue Vázquez.

Como sucede en los albores de cualquier empresa, las dificultades se han ido amontonando pero las han sorteado con la necesaria dosis de pasión. "Hemos ido poquito a poco. Al principio trabajábamos con carpas alquiladas. Después de la Feria de Bilbao de 2022 ya compramos nuestro propio material. Estamos luchando. Todos los inicios son complicados pero tenemos juventud, esfuerzo y trabajo para sacarlo adelante", relata.

El nombre elegido para bautizar el circo entronca con el origen vigués de la compañía. "Es un homenaje a la ciudad de Vigo tomando el nombre del Teatro Circo Tamberlick que hubo a finales del siglo XIX. En aquella época la mayoría de capitales de provincia tenían teatros-circo, con la pista redonda, con caballerizas y espacio para los animales. El de Vigo se bautizó como Tamberlick en honor del tenor italiano (Enrico Tamberlick) que lo inauguró", concreta.

El 'show' que presentará este fin de semana en tierras aragonesas está destinado a todos los públicos a partir de 2 años. "No es solo para niños, sino familiar. Lo disfrutan tanto una pareja joven como unos padres con sus hijos o los abuelos. Aunque la abuela vaya sola, se lo va a pasar estupendamente", describe. Y dibuja el argumento: "En el caso del ‘show’ de Cuarte lo encuadramos dentro de una gran biblioteca. Conviven muchísimos personajes de ficción y de realidad. No es una concatenación de números, sino que están todos unidos durante unos 90 minutos más el descanso".

El sábado se desarrollarán dos sesiones, a las 17.00 y a las 19.30, y el domingo otras dos, a las 12.00 y a las 18.00. Las entradas se pueden adquirir en la web.

Existe la posibilidad de que el Tamberlick recale también en Zaragoza. De hecho, en la capital aragonesa se colgaron carteles en los que se anunciaba su presencia del 12 al 28 de mayo, pero no se logró el visto bueno del Ayuntamiento, un permiso que no descartan conseguir. "La idea es esperar a que el Ayuntamiento de Zaragoza se decida a autorizarnos, si no es en el Parque del Agua como teníamos previsto en un principio, al recinto ferial de Valdespartera. Este miércoles deberíamos tener una respuesta", concluye Xandre Vázquez.