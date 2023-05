Carablanca y Augusto se hacen niñas en Arbolé con 'Perdidas por el teatro'

El próximo fin de semana, el escenario del Teatro Arbolé recibe a uno de los esquemas inmortales del circo: la dupla de payasos formada por Carablanca y Augusto. Eso sí, lo hace en versión joven y femenina, gracias a la unión de fuerzas entre Producciones Kinser y Teatro Arbolé. Se estrena ‘Perdidas por el teatro’, obra destinada al público familiar, escrita por Esteban Villarocha (quien se estrena como dramaturgo) y dirigida por Blanca Resano.

Las jóvenes actrices Silvia García Sierra (caracterizada como Carablanca, en el papel de Jimena) y Blanca Lainez (Augusta, en el papel de Martina) se desdoblan en múltiples expresiones escénicas para defender la obra, que se representará el sábado a las 18.00 y el domingo a las 12.00 y 18.00, con entradas a 8.50€ en teatroarbole.es y en taquilla una hora antes de la función.

Esteban Villarrocha lucía feliz este miércoles en la presentación de la obra. “Con Kinser somos amigos de muchos años, y esta obra ha sido un trabajo en equipo. Quería hacer un homenaje al oficio, al teatro; ellos están ampliando miras con Silvia y Jano sin perder la esencia de Kiny y Serrucho, y contar nuevamente con Blanca Resano, a quien ya conocíamos ambos en el plano laboral, ha sido magnífico. El texto tiene cabaré, poesía, Shakespeare, Molière… de todo. Y estas dos actrices demuestran que hay futuro para el teatro aragonés: ahora hay que darles más trabajo”.

Joaquín García ‘Kiny’ es el productor de la obra y, en este caso, enarbolaba orgulloso el título de padre de Silvia. “Somos una compañía familiar: mi hijo Jano también está involucrado en el montaje. Silvia fue alumna de Blanca Resano y aportó lo que tenemos hoy en día, el punto teatral que se suma a nuestra raíz circense”.

Habla la directora

Blanca Resano, por su parte, no escondía su satisfacción por trabajar nuevamente con Kinser, con quienes obtuvo un premio Fetén en 2002. “Me envuelve además una sensación a medio camino entre el orgullo y el empoderamiento al dirigir a dos alumnas mías, no solo por la calidad del trabajo que hacen, sino por el modo en que lo han estructurado”.

La obra habla de dos niñas perdidas en el sótano de un teatro. “El propio título, además de marcar extravío, tiene otra lectura; lo de ‘perdidas’ es también un modo de mostrar su amor al teatro. La tarea de producción y construcción del espacio escénico es exquisita, pero el hecho de que estas dos payasitas cuenten esta historia universal es una maravilla. Espero que se reprograme en otros teatros municipales y gire por España. Estas dos actrices interpretan, cantan, bailan, hacen malabares… hacen de todo. De momento, el próximo va a ser el mejor fin de semana del año”, apuntaba Resano.

Silvia García, que ya había encarnado a Jimena en un montaje anterior, saludó la llegada de Martina en el rol de Augusta. “Ha sido un viaje muy bonito, muy intenso, con la suerte de encontrar a Blanca Lainez; además, contar con Blanca Resano y la pluma literaria de Esteban es doble suerte. Si además tienes el calor de la familia, ya ni te cuento. Espero que mucha gente se contagie de esta alegría en el fin de semana, y que a los niños uy niñas les cale”.

Blanca Lainez, por su parte, apuntaba que “al principio me asusté, no sabía si daría la talla; los Kinser eran referentes para mí y Blanca es muy rigurosa, pero estoy contenta: me han cogido de la mano y me han acompañado en el camino. Es una obra entrañable”.