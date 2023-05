Bad Bunny da un adelanto de su nueva canción y enamora a sus fans

Bad Bunny es uno de los artistas del momento. No hay discoteca que no ponga sus canciones cada noche de fiesta, ni joven que no conozca algunos de sus temas más famosos, como 'Titi me preguntó', 'Me porto bonito', 'Ojitos lindos' o 'Neverita'.

Esta vez, el puertorriqueño ha revolucionado las redes sociales con el adelanto sorpresa de un nuevo tema. "Dime si te gusta y te la envío por WhatsApp", escribió Bad Bunny en su cuenta de TikTok junto a un vídeo de él mismo tarareando durante apenas un minuto de su canción. El clip roza ya los tres millones de 'me gusta' en menos de 24 horas.

La letra dice así: "Baby dime la verdad, si te libraste de mí, ya sé, que fue una noche no más, que no se vuelve a repetir, tal vez en ti quise encontrar lo que en otra perdí, tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir".

El artista no ha dado más detalles, lo que ha provocado que sus fans hayan enloquecido en redes sociales y hayan empezado a especular sobre lo nuevo del artista. Algunos creen que podría tratarse de una colaboración con el artista Feid que está tan de moda ahora. "Me encanta todo lo que hace este hombre", dicen sus admiradores en redes. "Se viene la canción del año", comentan otros.

Podéis mirar los pantalones y la chaqueta de Bad Bunny no me fastidies que coincide con el de feid a la perfección y encima va y lo sube ahora mismo



Comienzan 🚬🚬🚬 pic.twitter.com/2j6VnCrYN8 — J4vi (@j4virw_) May 15, 2023

El cantante puertorriqueño también ha sido protagonista en programas de lucha libre, como el WWE Backlash en San Juan, donde participó hace unos días. En sus historias de Instagram llegó a mostrar el estado magullado de su espalda tras su victoria en la pelea callejera contra el luchador Damian Priest.

Durante la lucha, que tuvo lugar ante un Coliseo de Puerto Rico abarrotado, Bad Bunny recibió numerosos golpes y contraatacó con sillas, palos, cadenas y tapas de cubos de basura, armas tradicionales de las peleas callejeras.