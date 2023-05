Víctor Erice y Pedro Almodóvar regresan al Festival de Cannes que comienza hoy

Todo está listo para que este martes dé comienzo la 76ª edición del Festival de Cannes. El certamen de cine más prestigioso del mundo abre sus puertas con una selección de títulos sin complejos, que aúna el espectáculo del cine americano, con ese 'Indiana Jones y el dial del destino' (James Mangold) que se podrá ver el jueves por primera vez fuera de concurso y supone el punto final de Harrison Ford en el papel del intrépido arqueólogo o 'Killers of the Flower Moon' de Martin Scorsese, con el cine de autor que representa 'Monster', el último largometraje de Hirokazu Kore-eda, esta sí en competición.

Entre otros largometrajes, la película del japonés competirá como 'The Old Oak' (Ken Loach), 'About Dry Grasses' (Nuri Bilge Ceylan), 'Rapito' (Marco Bellocchio), 'El sol del futuro' (Nanni Moretti), 'Asteroid City' (Wes Anderson), 'Fallen Leaves' (Aki Kaurismäki), 'May December' (Todd Haynes) o 'Perfect Days' (Wim Wenders).

Pese a todo, puede que no sean los títulos más esperados de una cita que contará con el regreso de Víctor Erice a la primera línea de la industria audiovisual. 'Cerrar los ojos', su cuarta película tras 'El sol del membrillo' (1992), se estrenará, también fuera de concurso, el lunes. La cinta, que cuenta con Manuel Soto, José Coronado, Ana Torrent, María León o Petra Martínez en el reparto, narra la historia de un célebre actor español, Julio Arenas, que desaparece durante el rodaje de una película. Nunca hallan su cuerpo, pero la Policía determina que sufrió un accidente al borde del mar y murió. Años después, la desaparición volverá a ser actualidad a raíz de un programa de televisión.

Por su parte, Pedro Almodóvar acude al certamen con 'Extraña forma de vida', un wéstern protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal de treinta minutos de duración que el realizador manchego lleva a su terreno y que se podrá ver este miércoles. Rodado en Almería, el mediometraje que forma parte de la sección oficial narra la historia de dos vaqueros que se exhiben como enemigos pero que, en realidad, se aman.

Erice y Almodóvar no son los únicos españoles presentes en el festival. 'Robot Dreams', la primera película de animación de Pablo Berger, se estrenará mundialmente dentro de la sección Special Screenings del festival. Habrá, además, dos cortometrajes en competición: 'Aunque es de noche', de Guillermo García López, y 'Nada de todo esto, de Patricio Martínez y Francisco Cantó. 'Trenc d'alba', un corto de Anna Llargués, irá a exhibición.

A estas piezas se une 'Creatura', el segundo largometraje de Elena Martín Gimeno, que forma parte de la selección de la Quincena de Realizadores. Además, Cannes rendirá tributo al recién fallecido Carlos Saura, con la proyección restaurada en 4K de la película 'Carmen'.