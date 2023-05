Entradas a 3,5 euros: arranca la Fiesta del Cine en Aragón

La vigésima edición de la Fiesta del Cine arranca este lunes y se prolongará por espacio de cuatro días, hasta el próximo jueves. Una oportunidad para ver películas a un precio reducido de 3,5 euros por entrada que propician ocho complejos en la Comunidad.

A esta promoción se han adherido los siguientes cines aragoneses. En Zaragoza: Cinesa Grancasa, Cinesa Puerto Venecia, Artesiete, Palafox, Aragonia y Cervantes. En Teruel, el Cine Maravillas, y en Huesca, Cinemundo.

Antes de poder adquirir las entradas para la película deseada a este precio tan reducido, los espectadores deben conseguir su acreditación en la web oficial www.fiestadelcine.com, con el único requisito de tener más de 14 años y menos de 60. Basta con rellenar el formulario de registro habilitado en la sección 'Consigue tu acreditación'. Una vez se haya hecho el registro correctamente, el solicitante recibirá su acreditación al correo electrónico facilitado. Cuando la reciba, solo tiene que imprimirla o mostrarla con el móvil y presentarla en el cine a la hora de comprar su entrada junto con su DNI. También se puede adquirir la entrada por internet y presentar posteriormente la acreditación en el punto de control de acceso al cine cuando se vaya a disfrutar de la película.

La venta anticipada de las entradas para los cuatro días comenzó el miércoles 10 de mayo tanto en taquilla como en internet (en este caso, tanto en las páginas webs de los cines como en las tradicionales de venta de entradas).

Si se compran los tiques en taquilla, se puede adquirir uno por acreditación, persona y sesión. En cambio, el sistema de venta por Internet permite comprar varias entradas en una sola transacción. En este caso, se debe asegurar de que todas las personas cuentan con la acreditación, ya que para que sean validas habrá que enseñar una acreditación por cada entrada adquirida en el punto de control de acceso a la sala de cine.

Todas las películas disponibles

El abanico de propuestas a las que puede acceder el espectador es muy variado. Desde el tercer volumen de 'Guardianes de la galaxia' a propuestas más pequeñas pero muy interesantes como '20.000 especies de abejas'. La lista de títulos es muy amplia: 'Posesión infernal: el despertar', 'Air', '¡Vaya vacaciones!', 'The lost king', 'Super Mario Bros. La película', 'Asedio', 'Beau tiene miedo', 'Book Club: Ahora Italia', 'Blanquita', 'Dialogando con la vida', 'El cazador de recompensas', 'El exorcista del papa', 'El hotel de los líos', 'El partido del siglo', 'Fatum', 'Jeepers Creepers', John Wick 4', 'La hija eterna', 'Las buenas compañías', 'Los buenos modales', 'Los tres mosqueteros', 'Love again', 'Marlowe', 'Mavka, guardiana del bosque', 'Mi crimen', 'Patti y la furia de Poseidón' y 'Sí, quiero... o no'.

En 2009 se lanzó la primera edición de la Fiesta del Cine en España, una idea originaria de Francia, y en estos 14 años y 20 ediciones se ha convertido en una acción de referencia para la industria y para el espectador. El éxito de la Fiesta del Cine ha traspasado fronteras y tras Italia, que siguiendo el ejemplo español lanzó su propia iniciativa, el pasado septiembre se celebró en el Reino Unido y Estados Unidos, México y Alemania.