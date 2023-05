Tú a Boston y yo a California: los hermanos Marín llenan de notas sus vidas en Estados Unidos

Guillermo es el mayor, 38 años, los últimos 14 en Estados Unidos. Un país del que ya es ciudadano sin haber perdido un ápice su cariño por el zaragozano barrio de las Delicias, donde transcurrió su infancia y en el que vivía cuando participó con 12 años de edad en ‘Menudas estrellas’, el ‘talent’ televisivo. Mar tiene 25 y está terminando el quinto semestre de sus estudios musicales en Berklee (Boston), la universidad musical más famosa del mundo, por donde también pasó su hermano entre 2099 y 2012. Los hermanos Marín, alumnos ambos del instituto Miguel Catalán, dejaron Zaragoza por Estados Unidos gracias a su talento musical y sendas becas por méritos, que les franquearon las puertas de un aprendizaje soñado por muchos.

Guillermo vive ahora con su esposa María y sus hijas Mía y Alma (de 6 y 2 años) en una zona residencial cercana a Los Ángeles, a media hora en vehículo de Hollywood Boulevard. "Oír a Mar me trae unos recuerdos increíbles de mi experiencia en Berklee. Ahora tengo mi estudio en Santa Clarita, a donde nos mudamos en 2020. Es un paraíso para criar a dos niñas pequeñas, y no estamos lejos de la ciudad. Mi proyecto principal es la empresa pedagógica de producción musical Secretos de Mezcla, y va bien, pero trabajo igualmente en producciones artísticas, aunque ahora puedo permitirme elegir más".

A Mar, que creció en Montecanal, le queda algo más de un año en Boston. "No puedo estar más contenta con la experiencia. Voy especializándome, y aunque la carga lectiva es muy grande, tengo la sensación de que me acerco a lo que quiero hacer. He abarcado bastantes campos; Berklee significa para mí llegar hasta donde pueda, en todo lo que pueda. Tengo una visión holística de la música. Estoy insistiendo en los arreglos, y también me gusta el área de las ‘big bands’ de jazz, además de la posproducción orientada al audiovisual: desde el diseño del sonido a los efectos especiales. Me encanta la ingeniería de sonido, que tiene muchas asignaturas diferentes, y definitivamente la posibilidad de escribir canciones, de componer".

Otro disco de Bunbury

Aunque tiene bagaje como intérprete, Guillermo lleva una década larga como profesional de la composición, los arreglos y la grabación en la megalópolis californiana. "Enrique Bunbury fue decisivo cuando llegué a Los Ángeles, confió en mi trabajo nada más aterrizar aquí desde Berklee, y he podido colaborar con él varias veces. Ahora mismo, de hecho, estamos componiendo canciones juntos para su próximo disco. Es un trabajador incansable, apasionado. El productor e ingeniero Rafa Sardina ha sido otra persona fundamental para mi carrera en estos años; de él he aprendido mucho en lo musical y lo vital. También fue genial trabajar con George Massenburg, el inventor del ecualizador paramétrico, ingeniero de Earth, Wind & Fire, Linda Ronstadt, Herbie Hancock, Billy Joel o las Dixie Chicks. Un genio".

Mar, que tiene en mente lanzar un tema propio a finales de verano, quiere mudarse a California cuando acabe sus estudios. "Mi hermano siempre ha sido mi mentor y mi familia siempre me ha dado confianza. Boston es una ciudad preciosa, pero me gusta la escena musical de Los Ángeles, quiero pensar en grande. Además, supone tener a la familia ahí: eso es muy importante. ¡Y hace sol!".

En Berklee, Mar ha tenido grandes experiencias docentes. "JohnEscobar, ingeniero de sonido, me ha apoyado mucho; gracias a él, Simone Torres eligió una canción mía este año para uno de sus ‘clinics’. Ella es productora vocal y ha trabajado con Beyoncé o Becky G. Ver cómo se maneja es impresionante;parece que flota, tiene el aura de la gente muy segura de sí misma que, sin embargo, no es arrogante. Bueno, y hace poco vino a hablarnos Childish Gambino, un artista increíble. Nos insistió en que hay que tener siempre alguien a tu lado que se atreva a decirte la verdad. Sé que mi hermano lo hará".

Guillermo saca pecho al hablar de Mar. "Necesita poca ayuda de su hermano mayor, la verdad;como mucho, logística cuando se mude. Desde niña ya ha exhibido un talento tremendo, ha dado los pasos adecuados para formarse y sabrá manejar su propia lucha en esta ciudad tan competitiva. Le irá bien en todo lo que haga, por su inteligencia y habilidades sociales: todo el mundo la adora".