Cuántas veces ha ganado España en Eurovisión y todas sus posiciones desde 1961

Llegó el gran día para el mundo ‘eurofan’. Liverpool es la ciudad de la música gracias a The Beatles y Elvis Costello, entre muchos otros, pero esta noche todas las figuras tradicionales están opacadas por el festival musical más popular de Europa, una cita que llega a 67 ediciones con Suecia como favorita gracias a Loreen, ganadora en 2012 con el hit ‘Euphoria’. España está representada por Blanca Paloma y su ‘Eaea’; apunta alto, y aunque no contemos ya con José Luis Uribarri para acertar todas las votaciones y saber cada detalle de la vida de los participantes, los expertos también se reciclan. El caso es que siempre hay sitio para la sorpresa, sobre todo desde que el voto popular entra en juego.

La artista Conchita Bautista abrió la veda en 1961 para España con la canción 'Estando contigo', que superó la prueba del tiempo: sigue sonando en verbenas, fiestas y reuniones de todo tipo. Massiel estrenó el casillero de victorias españolas en 1968 con su famoso 'La, la, la', compuesto por El Dúo Dinámico. El año siguiente, España era anfitriona y volvió a ganar con Salomé y su 'Vivo cantando', en esta caso ex aequo, ya que logró los mismos puntos que el Inglaterra, Holanda y Francia. Los dos temas victoriosos de las españolas siguen a día de hoy muy vivas en el cancionero popular, y no hay fiesta rural en la que no suenen.

En que posición quedó España en cada edición de Eurovisión. Europa Press

España en el Top 10 de Eurovisión