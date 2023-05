Los alumnos del Conservatorio Profesional de Zaragoza protestan con música por las malas condiciones del edificio

La Asociación Pilar Bayona, que engloba a los padres y madres de alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, convocó este sábado 13 de mayo una serie de actividades reivindicativas con la música como raíz. La razón es simple: poner el dedo en la llaga de las condiciones en las que los jóvenes músicos reciben sus enseñanzas, que tildan de precarias.

Victoria García, presidenta de la citada asociación, resumía estas reivindicaciones con datos. “Hace falta un conservatorio nuevo; el que hay no sirve. Está pensado para 250 alumnos y hay más de 600. No tiene luz natural, no se puede ventilar porque las ventanas están fijas y como no se cabe, parte de las clases se imparten en el Instituto Pedro de Luna, a 250 metros. Ahí las condiciones son incluso peores, ni de acústica ni de materiales. Además, tenemos a niños de aquí para allá toda la tarde, corriendo; lenguaje musical en un lado, luego corriendo a practicar con su instrumento en el otro… es inviable”.

García también alude al problema de seguridad que suponen esos traslados de niños pequeños por la calle. “Solos no pueden ir, así que lógicamente hay que acompañarlos, y eso precariza aún más el trabajo. Hacen falta unas instalaciones acordes con la cuarta ciudad de España en cuanto a población y la demanda que tiene entrar en el Conservatorio, que es alta. Hay ciudades con menos gente que tienen dos centros”.

Este sábado se hizo con los más pequeños una cadena humana-musical en el trayecto, marcado con tizas de colores, entre el Conservatorio y el IES Pedro de Luna. Se tocó el 'Himno de la Alegría'. La protesta, con un punto lúdico, se trasladó a la plaza de España (en la entrada de la DPZ) para el concierto de una orquesta de aproximadamente 30 alumnos en edad preadolescente, apoyada por las voces de 15 pequeños y la dirección del profesor Javier Ares.

En la plaza se reunieron unas 200 personas en semicircunferencia a disfrutar del concierto, enmarcado por pancartas de ‘No cabemos’. Además de concierto, hubo humor gracias a un improvisado ‘reportero’ que entrevistaba a Ares para preguntarle sobre la situación del Conservatorio y las condiciones de trabajo. En la parte musical sonaron varias piezas de la banda sonora de ‘El rey león’, siendo las más aplaudidas ‘Can yo feel the love tonight’ y ‘The circle of life’, originales de Elton John y muy bien defendidas por los jóvenes músicos.