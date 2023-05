El conjunto MusicAeterna, arte sin límites en el Auditorio

La sala Mozart ha acogido este viernes un nuevo recital dentro de la Temporada de Grandes Conciertos del Auditorio de Zaragoza. La orquesta MusicAeterna, bajo la batuta de su fundador, el director grecorruso Teodor Currentzis, ha ofrecido en la capital aragonesa un vibrante programa con obras de Strauss y Chaikovski.

La Mozart no ha llegado a llenarse esta vez, aunque sin duda ha sido otra gran oportunidad de disfrutar de una actuación extraordinaria, muy aplaudida por el público. La única nota discordante ha sido que la representación de esta formación no autorizó la entrada de fotógrafos de prensa a la sala.

El concierto ha sido el primero de una orquesta rusa en España desde la invasión de Ucrania, a pesar de sus vínculos con el Kremlin. No obstante el Ayuntamiento de Zaragoza verificó el pasado jueves que no existen incidencias ni contraindicaciones para que los músicos pudieran actuar en el Auditorio, al no estar vetados por la Unión Europea ni existir vetos a artistas ni deportistas. La orquesta de Currentzis cuenta como principal patrocinador con el banco ruso VTB, sancionado por la Unión Europea tras la invasión de Ucrania.

El Consistorio zaragozano confirmó que desde el Auditorio se empezó a contactar con este conjunto en 2020 y se cerró su actuación en 2021, antes del inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero del pasado año.

Teodor Currentzis es director principal de la Orquesta Sinfónica de la SWR de Stuttgart y director artístico del conjunto MusicAeterna y del Coro de Cámara MusicAeterna. El conjunto fue residente en el Teatro de Ópera y Ballet de Perm desde 2011 hasta 2019. En julio de 2019, Teodor Currentzis dejó el cargo de director artístico de la Ópera de Perm para centrarse en llevar a MusicAeterna a nuevas metas como formación independiente y con financiación privada.

Como antiguo director artístico de la Ópera de Perm, Teodor ha encargado varias obras nuevas importantes, entre ellas 'Tristia' de Phillipe Hersants (2016), la ópera 'Nosferatu' de Dmitrii Kourliandski (2014), la ópera 'Cantos' de Alexei Syumak (2016) y un concierto para violín de Sergey Nevsky (2015).

Nacido en Grecia, Currentzis comenzó sus estudios de dirección de orquesta en el conservatorio estatal de San Petersburgo, bajo la tutela del profesor Ilya Musin, cuyos alumnos, entre otros, fueron los renombrados directores Odyseuss Dimitriadis, Valery Gergiev y Semyon Bychkov.

La próxima cita de la Temporada de Grandes Conciertos, que comenzó el 11 de noviembre, será el día 25, con Al Ayre Español. Todavía quedarán dos conciertos más: el de I Musici, el 6 de junio, y el de la clausura del ciclo, el 16 de junio, con la Orquesta Reino de Aragón y Amici Musicae.