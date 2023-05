‘Los perseguidos’: una historia reciente de España contada a través de su delincuencia

¿Se puede contar la historia reciente de este país a través de cómo son sus delincuentes? Fernando Benzo (Madrid, 1965) demuestra que sí con su libro ‘Los Perseguidos’, reciente Premio Azorín. En un ambicioso planteamiento, el escritor describe un arco histórico-delicuencial, desde los años 70 hasta nuestros días. Un tiempo en el que fuera de los márgenes de la ley España ha pasado de los quinquis a las mafias internacionales.

En este viaje en el tiempo ‘por lo penal’, Benzo no renuncia a prácticamente ningún género o temática de la gama del negro: a lo largo de sus 683 páginas hay novela policiaca, acción y violencia, suspense, bajos fondos, investigaciones periodísticas, corruptelas políticas al más alto nivel...

A la vez, el autor defiende su novela como “una de aventuras”, cimentada en la amistad forjada en la infancia de dos de sus protagonistas: Dardo y Peyo, dos macarras marginales , cuyas vidas se bifurcan para volver a encontrarse en la actualidad, aún en las esferas de la criminalidad. "No pretendo mitificarles ni embellecer lo sórdido, yo cuento su historia y el lector decidirá al final si les condena o no, si les aborrece o les quiere".

Con Madrid "como un personaje más", los 70 y el barrio de San Blas son el punto de partida de la narración en la que Benzo se va asomando al reverso oscuro que por desgracia también trajeron consigo los avances sociales. En los 80, la explosión cultural y de libertades estuvo a la vez lastrada por las drogas o el sida. En los 90, la prosperidad convivió con diversas maneras de corrupción política y policial.

"He querido hacer una novela de aventuras, pero al tiempo y sin pretenderlo el libro tiene un fondo, no sé si se denuncia, pero seguro que de crónica social. No es deliberado, inevitablemente se produce al recorrer 40 años de una historia con un carácter realista muy marcado”, explica Benzo.

En este sentido, señala, desde el propio título, la "clave" de la novela es el determinismo que ‘persigue’ a sus personajes, a los que les es difícil salir del círculo que dibujó su propio origen. “La historia de estos delincuentes es una huida, una huida de la condición social de la que no se consiguen despegar; provienen de un barrio en el que su destino natural es aparecer en un descampado con una jeringuilla clavada o acabar en un presidio. Dardo repite varias veces que lo que quiere es ‘crecer’, pero quiere huir».

Escalas sociales

“Irónicamente, en la delincuencia también hay escalas sociales”, sostiene Benzo. “En la novela algunos van ‘progresando’ en ella, no es lo mismo ser un atracador de navajeo en farmacia que estar metido en las grandes redes de tráfico de droga o de armas. Pero eso no quiere decir que les vaya mejor, suben pero les pasa siempre lo mismo: son esclavos de su ambición, de sus propias traiciones, y acaban emocionalmente solos. Su destino, de una u otra manera se acaba cumpliendo. No hay manera de ganar”.

‘Los perseguidos’ es, según describe Benzo, “un juego de traiciones, para cumplir su ambición se van dado puñaladas unos a otros y la amistad, que es el valor en el que más se inspira la novela, mucho más que el amor, se vende siempre”. "A los delincuentes protagonistas, les queda la amistad como último refugio porque vienen del desarraigo, escribir sobre la amistad, me resulta muy atractivo porque es un sentimiento tan potente como el amoroso, con el mismo interés artístico y literario".

En medio este magma de bajos estándares morales, emergen personajes luminosos que culebrean en busca de la verdad, como Daniela, una periodista que Benzo plantea "no como una heroína, porque en realidad es bastante torpe: no es perfecta, pero es razonablemente pura".