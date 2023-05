La danza vuelve a salir a las calles de Huesca

Huesca celebrará este próximos sábado, 13 de mayo, una nueva edición del ciclo Danza y Ciudad. La plaza López Allué se convertirá en un escenario con el que se quiere acercar la danza y el baile a la calle a través de cuatro actuaciones.

El programa comenzará a las 19.30. El Espacio Danza Huesca presenta 'Our Moment', un espectáculo que versa sobre un grupo que decide revelarse, no respetar los cánones establecidos, y romper esquemas para ser libres y explorar lo que los hace únicos.

A las 19.45, Laura Val pondrá en escerna '¿Es Por Aquí?', un espectáculo en el que gracias al baile comparte sus inquietudes, pasiones y preocupaciones y en el que reflexiona si la danza puede ayudar a las personas a escoger el camino correcto.

La siguiente actuación será la de de Ángel Durán. A las 20.00 se podrá ver 'The Beauty of It', un espectáculo que explora la frontera entre sueño y realidad, entre consciente e inconsciente, sobre la fragilidad y la autenticidad de las personas. Esta pieza ha conseguido el primer premio de coreografía del '22nd Internationales Solo-Tanz-Theater Stuttgart'; entre otros galardones.

Finalmente, a las 20.30, la compañía David Vento Theatre se subirá al escenario con 'Indala'. Esta actuación, que también ha conseguido múltiples premios, aúna breakdance, danza contemporánea, teatro físico y circo para construir un espectáculo que, con la manipulación de arcos metálicos y ruedas Cyr, propone un recorrido escénico que presenta la influencia de los ritos en la transmisión de mensajes de carácter social y cómo estos constituyen una defensa de las personas frente al individualismo.