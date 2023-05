‘Sábados de quiosco’ con mucho humor para toda la familia

El programa municipal de actividades culturales ‘Sábados de quiosco’, que cuenta con el patrocinio de FCC y la colaboración de HERALDO, ha vivido este sábado su segunda jornada en los parques José Antonio Labordeta y Delicias. Dos espectáculos destinados a un público familiar, a cargo de Javier Segarra y Teatro Arbolé, que iluminaron la tarde a los asistentes.

Segarra actuó por primera vez en el Parque Grande, un enclave que forma parte de su educación sentimental. "Me hace mucha ilusión estar aquí. Es un lugar que me recuerda a mi infancia, adolescencia y juventud. Me provoca cierta nostalgia. Me acuerdo del ocio con los amigos, de tomarnos una tapa o un refresco y, sobre todo, del ambiente que se crea cuando cae el sol", compartía minutos antes de salir a escena. Además, proclamó la importancia de este tipo de iniciativas: "Tenemos que contribuir a llevar la cultura donde sea y no limitarnos a los espacios escénicos habituales que hay en la ciudad. Que haya actuaciones en este sitio tan verde y emblemático, es una maravilla".

El cómico zaragozano provocó carcajadas a diestro siniestro con su audacia y locuacidad. Durante una hora buscó la implicación de la gente para que compartieran su humor "familiar". Cantó a Los Secretos y el ‘Que será’ que popularizó José Feliciano en castellano. Imitó a su ídolo y amigo Eugenio echando mano de algunos de sus chistes más infalibles. Retransmitió una radionovela en la que pidió al público que hiciera los efectos de sonido. Y bromeó con lo poco que los aragoneses valoran sus propios méritos: «Solemos decir: este, ¿cómo va a ser ingeniero si es mi vecino?».

Siempre Pelegrín

En el Parque Delicias las risas y la ilusión se desparramaron gracias al Teatro Arbolé, que compareció con el actor Pablo Girón y son un argumento demoledor: el títere de cachiporra Pelegrín, que está celebrando su 40 aniversario. Desde su bautismo escénico el 24 de abril de 1983 en Tauste ha ‘visitado’ doce países y ha sido admirado por alrededor de un millón de personas.

Este sábado ha escrito un capítulo más de esta bella historia de amor con los más pequeños con dos de sus clásicos más celebrados, ‘El sereno y el diablo’ y ‘La casa encantada’. Su capacidad para hipnotizar a la concurrencia parece no tener fin.

"Es un héroe pero no un héroe normal. A veces es valiente y otras cobarde. Es muy humano. Ese es el motivo por el que creo que tantos niños se identifican con él. Se puede meter en problemas y parece que lo tiene todo perdido, pero al final siempre acaba resolviendo el conflicto", detalló con emoción Girón, director técnico y titiritero de Arbolé.

El ciclo ‘Sábados de quiosco’ continuará el próximo sábado 13 de mayo con dos potentísimas voces femeninas de Aragón: Ariadna Redondo (en el Parque Grande) y Viki Lafuente (en Delicias). Ambas han incursionado (con excelentes críticas) en programas nacionales como ‘Got Talent’ y ‘La Voz’. Además de cantar bien, componen y dominan la puesta en escena.

El programa concluye el día 20 con los espectaculares Felpudoman y Escobilla (integrantes del Circo Larraspa, desde Altorricón al mundo) y Almozandia Teatro con su ‘Carabín, Carabán’.