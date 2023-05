Quevedo se consagra en Madrid ante un abarrotado WiZink Center: "Es un sueño, irreal"

Quevedo ha llegado para quedarse. O al menos eso parece en la trayectoria musical del canario que, tras su éxito gracias a la sesión con el argentino Bizarrap y el lanzamiento de su primer álbum, se ha consagrado este viernes, 5 de mayo, en su primer concierto en el WiZink Center de Madrid, ante 17.453 personas, según la organización.

Se trata del aforo máximo y récord de entradas vendidas para un WiZink. De confirmarse por parte del recinto, se convertiría también en un récord de asistencia. Así, sería también una nueva marca lograda por Pedro Luis Domínguez Quevedo, ya acostumbrado a ello, que se colocaría por delante de Maluma (con 17.412 en abril de 2022) y Metallica (17.257 en 2018).

EN VÍDEO: El cantante Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido por su segundo apellido, se graduó con nota en la noche de este viernes en el WiZink Center de Madrid.

Con récord o sin él, el canario puede presumir de un público entregado que respalda sus canciones bailables con letras en algunos casos sentimentales, de búsqueda o desamor. Todos, la mayoría jóvenes que como él buscan volar sin olvidar de dónde vienen, esperan con ansia su salida, que se produce casi puntual, a las 21.05 horas.

Con 'Ahora qué' asalta el escenario Quevedo, comenzando así el segundo concierto de su gira 'Donde quiero estar', a la que da nombre su primer álbum lanzado en enero de este año con, nuevamente, récord: 10,92 millones de reproducciones en Spotify en su primer día. Arrebató la marca a Rosalía.

"Esto es muy grande. Que ganas tenía. Bienvenidos a 'Donde quiero estar', gente. Lo vamos a pasar bien, se lo prometo", dice al acabar el primer tema. Sonríe, nervioso, ataviado en un pantalón marrón con bomber a juego, para introducir un repaso a sus inicios.

Empieza con "lo más triste", proclama, y canta, con ayuda del autotune, 'Piel de cordero' junto a La Pantera, para seguir con 'Respuesta cero'. El público grita su nombre y él, agradecido, clama que este concierto es "un paso más en la lista de cosas que no quería morir sin hacer". "Esto va a ser una noche especial para mí, más que para vosotros", subraya.

Entonces llega el reguetón con 'Chamaquita' y 'Yatekomo', que Quevedo presenta junto Juseph. Estos temas elevan a un público que se sabe todas las letras del canario. Tras ello, continúa con las canciones del álbum, comenzando por 'Yankee', otro reguetón en el que rinde tributo a los grandes clásicos del género y a su infancia.

Continúa con 'Sin señal' o 'Dame', todo ellos en un ambiente de entrega del público que porta banderas de Canarias. Y de las islas llega Cruz Cafuné para cantar con el protagonista un tema inédito, tras lo que sube JC Reyes para la bailable 'Muñeca'.

Entre otras canciones, tiene lugar un descanso de tres minutos que se rompe con 'Me falta algo', con Quevedo estrenando vestuario, todo al blanco. Lenta, sentida, esta canción da lugar a una pedida de mano que concluye dando paso a 'Mi nena remix', junto a Maikel Delacalle sobre el escenario.

'Lisboa', 'Real G' (original con Bad Gyal), APA (original con Mora) y Lacone (original con Mora y Polimá Westcoast) suenan también en la gran noche de Quevedo, que elige heredero al invitar a las tablas al jovencísimo Saiko. El granadino, que idolatra al canario, interpreta junto a él su éxito 'Supernova', actual número 1 del Top 50 de Spotify.

El ritmo no para y las sorpresas tampoco, pues llega entonces 'Playa del inglés' (original junto a Myke Towers), un tema de amor a su isla; 'Wanda', 'Punto G' y 'Vista al mar'. Se trata de cuatro de los temas más escuchados del canario, un joven que, sin embargo, destaca entre todos estos hits 'Donde quiero estar', uno de sus temas más personales.

Llega el final de la cita con 'Cayó la noche', la canción con la que el nombre de Quevedo, más allá del poeta, empezó a sonar. Para esta, invita a su particular podio a todos los canarios que le han acompañado en esta noche de coronación, con los que comparte el remix de este éxito.

Tras ello, se hace de rogar y grita: "Si me dicen que me quede bien dicho, me quedo". Es el turno de 'Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52', el himno más escuchado del verano de 2022 y que hizo que el canario fuese el artista español más escuchado de Spotify en España en el mismo año. Todo el mundo corea ese "quédate".

Aunque puede estar ya acostumbrado a los récords, Quevedo asegura que esta noche en el WiZink es "un sueño", "irreal". El público avala ese sueño, acompañando al canario éxito tras éxito.

Tras su consagración en el antiguo Palacio de los Deportes, el artista recalará el 12 y 13 de mayo en el Sant Jordi Club, para continuar después con su gira en otros puntos de España.