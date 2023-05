'Mi crimen': refrescante comedia negra

Si repaso su filmografía, llego a la conclusión de que François Ozon es el director francés más interesante y sólido de los últimos años. Aunque en su carrera figuran títulos menores, el hecho de ser el autor de las magníficas ‘En la casa’ y ‘Frantz’ y la variedad de su repertorio argumental, ya se merece dicha consideración. Tan solo unos meses después de estrenar ‘Peter von Kant’, Ozon vuelve a la cartelera con ‘Mi crimen’, una película inteligente y muy bien hecha, con un guión trabajado con mucho cuidado, unas interpretaciones estupendas y una ambientación de cierto lujo.

‘Mi crimen’ es una deliciosa y refrescante comedia negra que, a veces, parece una obra teatral con ecos del musical y, otras, un enloquecido filme de enredo en el que puede ocurrir de todo. Ozon, también coguionista, desarrolla un relato del que participan dos jóvenes, una aspirante a actriz y una abogada sin trabajo, cuyas vidas miserables cambian a raíz de un asesinato. La muerte violenta de un importante agente teatral es el detonante de una historia que pasa por una delirante investigación policial, un juicio en el que se produce un extraño cambio de guión y en el que los protagonistas pasan de ser vistos como asesinos a ser considerados héroes. Eso sí, lo mejor, lo que está por llegar, es la manera con la que la narración, en un giro espectacular, enfoca su objetivo en la defensa a ultranza de las mujeres y las afrentas a que se ven sometidas en una sociedad que siempre da la voz al hombre.

‘Mi crimen’ es una de esas producciones que demuestran que no se necesitan ni efectos especiales, ni argumentos ultraviolentos, ni acción a raudales o guiones estrafalarios, para firmar una buena película, como es el caso de ‘Mi crimen’, donde encontramos un director con talento y oficio, un buen guión con personajes estupendos, humor negro pero no agresivo y una historia muy entretenida y muy fresca. Algo que no es fácil encontrar últimamente en la cartelera.