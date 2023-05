Monzón prevé una edición de récord del Homenaje a Guillem de Mont-rodón

Monzón comienza a engalanarse para celebrar su fiesta templaria: el Homenaje a Guillem de Mont-rodón, que se celebrará el próximo fin de semana del 12 al 14 de mayo. Los detalles de esta XXI edición se han presentado esta mañana en el Ayuntamiento por parte del alcalde Isaac Claver, los concejales de Turismo y Ferias, Jesús Guerrero y Miguel Hernández, y José Manuel Baena (el actor que encarna a Guillem de Mont-rodón, maestre templario de la encomienda de Monzón y tutor del príncipe Jaime I). El homenaje se complementa con la Feria de Artes y Oficios Tradicionales que llenará de artesanos el centro de la ciudad del Cinca.

Los organizadores esperan que sea una edición con récord de participación, a juzgar por las cifras que se están manejando a pocos días de su celebración. Isaac Claver ha apuntado que “esta edición lleva camino de batir récord de participación con 48 jaimas y los más de 1.500 vecinos que se vestirán y formarán parte de las mismas. Ésta era una de nuestras prioridades, la implicación vecinal para sentir y disfrutar de la fiesta junto con las asociaciones de nuestra ciudad”. Además, fruto a las buenas relaciones con la ciudad de Teruel, este año la fiesta de Monzón contará por primera vez en una escena teatral con la presencia de Diego de Marcilla, actor principal en las Bodas de Isabel de Segura. “Quiero agradecer la implicación de todos los montisonenses, sus asociaciones, trabajadores municipales y todos los que hacen posible que recordemos nuestra historia volviendo al siglo XIII y hagamos más grande nuestra ciudad”, ha señalado.

Por su parte, el concejal Jesús Guerrero ha recordado que “el homenaje se iniciaba con apenas veinte personas y ahora son más de 3.000 las que se vestirán en esta fiesta declarada de Interés Turístico de Aragón. Este año, como novedades se alarga el desfile de antorchas y hay alguna escena nueva. Además, quiero agradecer a todas las asociaciones que vienen de fuera, así como el trabajo de todos los implicados en el homenaje”.

Mientras que Miguel Hernández se sumaba a este reconocimiento y añadía que en el medio centenar de jaymas se “vivirá la fiesta miles de personas, superando ampliamente la pasada edición. Además, la feria de Artes y Oficios Tradicionales contará con 90 puestos, así que, a priori, hablamos de una muestra de récord que se convertirá en, un año más, en el motor económico del que se beneficiará nuestro comercio y hostelería”.

Las escenas teatrales forman una parte muy importante del homenaje, así que la del sábado por la mañana se ha cambiado en cuánto a duración como al número de personajes que participan y también se contará con la presencia de Diego de Marcilla y su escudero.

José Manuel Baena ha querido invitar “a todos a participar en el homenaje y quiero resaltar como son los más pequeños los que se conocen la historia como comprobamos cada vez que hacemos actividades previas con los escolares y que se saben todos los personajes. Así que tenemos muchas ganas de empezar el homenaje y compartir escenario con los amigos de la Fundación de las Bodas de Isabel”.

La escena del sábado noche “El infante Jaime es presentado a la Encomienda del Temple de Monzón” se llevará a cabo en los antiguos depósitos y no en la Sala Capitular.

En este sentido, el alcalde ha confirmado que “el castillo estará abierto durante el Homenaje y me siento triste y decepcionado, a la vez que sorprendido, ya que en este último mes hemos recibido requerimientos desde el Ministerio de Hacienda (propietaria del castillo) que no habíamos visto en los últimos años y que ya nos obligaron a la suspensión de la recreación de la encomienda templaria. Ahora, veremos qué pasa con el homenaje, pero no deja de sorprender que este tipo de actuaciones se realicen a un mes de elecciones cuando en años precedentes nunca se había solicitado ese tipo de documentación”.

Dentro del programa se cuenta con las actuaciones de Lurte, los Esfuriatronados Folk y los Donzaineros de Monzón. Además, se ha programado un espectáculo infantil el domingo con Zarakatraka: Uthard Tierra de Vikingos.