Madre no hay más que una, ideas de regalo, muchas

El primer domingo de mayo es un día para disfrutar de las madres. O para hacerlas disfrutar- Desde el detalle más tradicional en forma de accesorio o ropa bonito, hasta un poco de tiempo compartido o pensado para ella, aquí van algunas ideas que, además, se pueden disfrutar sin salir de Aragón.

Lidia Martínez, en una clase de Ballet Fit. Guillermo Mestre

Un plan para ella

Un masaje, una sesión de belleza o, por qué no, un empujoncito para que se anime a ponerse en forma y ampliar el círculo social. Por ejemplo, a través de una nueva forma de ejercitarse que ha llegado a Zaragoza: el Ballet Fit. El centro Sabah, en la calle, Jerónimo Blancas o Ap Trainer Estudio, en Cuarte de Huerva, son dos de los pocos espacios que imparten actualmente esta disciplina en Aragón. Se trata, dice la instructora Lidia Martínez, de entrenar con la elegancia de una bailarina pero con lo más accesible del ballet". No requiere experiencia ni conocimientos previos de danza clásica. Tampoco "tener un nivel físico alto, es un entrenamiento sin impacto y con el peso del cuerpo".

Otro plan es un vale por una terapia de estilo. La experta Paula Amoretti ofrece varias posibilidades, de mayor o menos duración (hasta exprés) para compartir con la 'paciente' sus trucos para aprovechar nuestro armario y sacarnos partido a través de la ropa.

La Real Fábrica de Tapices expone por primera vez en Zaragoza 'La Nevada' de Goya Francisco Jiménez

Un plan juntos

Compartir un poco de tiempo con la persona que queremos puede ser en ocasiones el regalo ideal. Y si es con un plan interesante de por medio, más aún. Este domingo, por ejemplo, en el Teatro Principal de Zaragoza se representa 'Tercer cuerpo', del siempre interesante dramaturgo Claudio Tolcachir. Rostros conocidos de la televisión y el cine, como Natalia Verbeke o Carmen Ruiz interpretan esta comedia alocada, que juega con el absurdo. Otra idea, es aprovechar para ver la exposición del Centro de Historias, que termina este domingo. Una oportunidad única para asomarse a la exquisitez de la Real Fábrica de Tapices a través de más de 100 piezas entre tapices, alfombras, reposteros, documentación gráfica, fotografías, carteles y utensilios para la fabricación y restauración de textiles.

Pendientes y broche La Diosa, de Pikichela. Pilar Gómez Salvador

Un accesorio

Hay muchas marcas locales que exploran el mundo de la bisutería con enorme imaginación. Desde Prokö a Wearmint, por citar dos. O Pikichela. En el caso de esta creadora, la fotógrafa Pilar Gómez Salvador, lleva sus creaciones a terrenos artísticos y reflexivos. Es el caso de la pieza La Diosa, que se ofrece en forma de broche o de espectaculares pendientes. Como explica Pilar, "es un talismán de poderosa energía, potenciador de lo femenino". Una estrella de doce puntas bordada a mano.

Las mostazas aragonesas de Indie Moutarde. Guillermo Mestre

Una delicia

La gastronomía y la alimentación gourmet son desde tiempo una alternativa ideal para quien lo tiene todo o para quien es es 'difícil de regalar'. En Zaragoza hay muchas tiendas dedicadas a este mundo, pero sugerimos aquí una marca recién llegada: Indie Moutarde. Una colección de salsas artesanales, en concreto de mostaza que, según los estudios previos de su creadora, Carolina Gracia, está entre las favoritas del sexo femenino. Los granos están cultivados en Aragón, en concreto en el Cinca Medio con el objetivo de que la materia prima que se cultiva en Aragón no tenga por qué exportarse.

Un desayuno saludable de Kachonwaa. Guillermo Mestre

Un buen despertar

La idea de mandar a casa un buen desayuno se ha implantado con fuerza en las costumbres regaladoras. En Zaragoza hay mucha oferta al respecto: la Dolce, la Tartine, Doña Hipólita o Lalmolda. Últimamente se ha incorporado además Kachonwaa con sus alternativas que además de ricas son saludables.

Un bolso de Felicia. Felicia

Un bolso

Nunca se tienen demasiados zapatos ni demasiados bolsos. Y en Zaragoza, además, hay marcas muy interesantes. Es el caso, entre otros, de Cleta, Mon Oncle o de París/64, a los que se acaba de unir otra firma muy joven y colorista: Felicia.

Una suscripción a Heraldo

Tiramos para casa. Pero qué gustazo es recibir en la puerta de casa el periódico o tener acceso libre a toda la información del día. Con motivo del Día de la Madre, HERALDO ofrece una suscripción digital anual por 18 euros.

Libros sobre la maternidad o relaciones madre-hija. H. A.

Un libro

Regalo tan tradicional como infalible, la literatura está llena de obras en torno a la maternidad. Últimamente, además, con otras perspectivas, las de las propias mujeres que comparten sus dispares experiencias. Proponemos aquí algunos libros de madres e hijos (sobre todo hijas), muchas fuera de lo común y no por ello menos cercanas. Es el caso de 'Apegos feroces', en el que Vivian Gormick pone negro sobre blanco, con acidez, pero también con enorme sentimiento sus paseos por Manhattan con su madre, ya anciana. En 'Tú no eres como otras madres', Angelika Schrobsdorff ajusta cuentas con la suya. Una mujer judía, libre y adelantada a su tiempo, cuya vida (y la de sus hijos) es interrumpida de la manera más brutal. Es un libro histórico, pero sobre todo es un libro familiar. No puede faltar aquí uno de los últimos fenómenos editoriales, la escritora Maggie O'Farrell con su libro 'Hammet', sobre la mujer de Shackespeare, madre de sus tres hijos, y ahora con su reciente lanzamiento, 'El retrato de casada', sobre Lucrecia de Borgia. Otra madre imprescindible: Annie Ernaux. 'El acontecimiento' o cualquiera de sus libros sobre su vida cotidiana son visiones tan diferentes e íntimas como imprescindibles del hecho de ser madre. Por terminar, una escritora admiradora de la anterior, Rachel Cusk, y su libro 'Un trabajo para toda la vida. La experiencia de ser madre'.

Una camisa de Laganini. Laganini

Una camisa

Al igual que con los complementos, Zaragoza va sumando cada vez más marcas propias de ropa. Muy exitosa es ya MarÀVic, o las cazadoras de Dassein Hub. Se suma ahora una firma que no tiene ni dos meses de vida, Laganini, un viaje por el mundo con patrones europeos y tejidos exóticos y confección 'made in Spain'.