‘Alguien que cuide de mí’: actrices en el teatro de la vida

Un relato de la escritora Elvira Lindo ha servido a la autora para debutar en el cine como directora y guionista junto a la realizadora argentina Daniela Fejerman. Lo hacen juntas en ‘Alguien que cuide de mi’, un filme dramático en torno al recorrido vital y artístico de tres mujeres de una misma familia dedicadas al teatro, y acompañadas, Lindo y Fejerman, por un estupendo trío de intérpretes femeninas. Son Aura Garrido, Emma Suárez y Magüi Mira, a las que se une un brillante Pedro Mari Sánchez.

‘Alguien que cuide de mi’ **



Directoras y guionistas: Daniela Fejerman y Elvira Lindo. Basado en el relato de Elvida Lindo. Fotografía: Juan Carlos Gómez. Intérpretes: Aura Garrido, Emma Suárez, Magüi Mira y Pedro Mari Sánchez. España. 2023. 97 minutos.

Daniela Fejerman, cuyo primer largo, ‘A mi madre le gustan las mujeres’, también fue codirigido, ha firmado unos cuantos trabajos, aunque algunos no muy notables. Elvira Lindo, por su parte, ha visto cómo una parte de su producción literaria se acercaba al cine, logrando éxitos como el de su maravilloso ‘Manolito Gafotas’. En una operación que sospecho no ha de resultar fácil, me refiero a la de dirigir a cuatro manos, ambas desarrollan en ‘Alguien que cuide de mi’ las relaciones familiares y profesionales de una hija, una madre y una abuela que han dedicado sus vidas a las tablas. Un pasado triunfal para una y convulso para otra y un presente muy prometedor para la tercera son las marcas desde las que se nos presentan las protagonistas de una historia interesante, pero poco sorprendente, que no parece encontrar un estilo propio y en la que son frecuentes las alteraciones del ritmo narrativo. En este sentido no ayuda la inclusión de ciertas escenas referidas al pasado -recalcando asuntos que el público ya ha interpretado-, tanto las que se ofrecen en blanco y negro como las que afectan a los recuerdos de la niña.

Lo mejor de ‘Alguien que cuide de mi’ son sus intérpretes, consiguiendo hacer de pequeños momentos algunas secuencias muy buenas, como la que reúne en una sala de hospital a las tres protagonistas, en una discusión memorable, viva, enérgica, que contiene lo mejor de esta película.