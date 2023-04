Los Premios Búho reconocen a José-Carlos Mainer e Ignacio Martínez de Pisón

La Asociación Aragonesa de Amigos del Libro (AAAL) cumplió ayer en el Patio de la Infanta de Ibercaja con una tradición que alcanza las 31 ediciones al entregar sus premios Búho. Se distinguió a media docena de personas e instituciones por su contribución a la difusión del libro en Aragón; fue una contingencia perfecta para renovar ese amor por la literatura que se verbalizó varias veces durante la velada.

El búho tiene los ojos muy abiertos, y ulula (un verbo precioso, por cierto), pero en esta ocasión el animalillo solo hizo acto de presencia en la pose hierática grabada en los galardones, y le cedió la palabra a Eugenio Mateo, presidente de la AAAL. Mateo explicó que la institución cumple "el compromiso de ser puente literario, un vehículo para intercambiar ideas. Tienen estos premios algo de trueque, ya que cambiamos cerámica de Muel con quienes traen alegría. La literatura aragonesa vive una etapa de oro; nos nutrimos de ese flujo de aire limpio que trae el movimiento de las páginas".

Begoña Zamacona abrió la cita con una lectura poética, y las dos intervenciones de la Yolanda Cartiel, del Piaf Ensemble, pusieron la nota artística a la entrega.

El consejero de cultura de la DGA, Felipe Faci, y la directora de cultura de la Fundación Ibercaja, Mayte Ciriza, se turnaron con Mateo y la vicerrectora de cultura y proyección social de la Universidad de Zaragoza, Yolanda Polo, a la hora de entregar los premios. Polo, además, manifestó brevemente su emoción por hallar entre los premiados a tres referencias muy especiales para ella: José-Carlos Mainer, Ignacio Martínez de Pisón y el grupo investigador Gicid, representado por la catedrática Carmen Marta.

Glosa al cuadrado

El primer homenajeado fue Mainer, catedrático emérito de la citada institución académica, además de crítico literario, historiador y filólogo. Cada premiado tuvo su glosa previa de un miembro de la AAAL, y la de Mainer fue asumida por el propio Mateo, quien recordó que el premiado había sido feliz en todos los empeños intelectuales que había acometido.

Lo que no estaba en el guión, y que fue recibido con singular felicidad por los presentes, es que Mainer tendría doble glosa; el siguiente premiado -el escritor Ignacio Martínez de Pisón- escenificó en su agradecimiento un abrazo virtual al que fuera su profesor en la Universidad de Zaragoza. "Me siento muy honrado con este premio, y por recibirlo el mismo año que José-Carlos Mainer, a quien pedí como alumno que me dirigiera una tesina sobre la literatura de la guerra de África. Poco antes empecé a escribir cuentos, luego novelas; cuando vi que mi amor por la literatura iba a tomar otros rumbos, decidí en silencio abandonar la tesina, pero seguí yendo a hablar con él solo para escucharle y disfrutar de su compañía, hasta que me atreví a contarle mi decisión".

Fernando Gracia Guía tenía que hablar de Pisón. "Conocí –dijo– su trabajo en 1997, con ‘Carreteras secundarias’;tras disfrutar de una obra suya anterior a esa fecha, he leído todo lo posterior, incluyendo el último libro, ‘Castillo de fuego’. Es un narrador hábil, riguroso, imaginativo y, por si fuera poco, yerno de Luis Belló y un gran zaragocista, algo que no es incompatible con la intelectualidad, aunque le pese a algún talibán".

Carmen Marta, glosada por la periodista Margarita Barbáchano, hizo hincapié en la relevancia de que Aragón sea la primera comunidad autónoma del mundo en integrar en las aulas la asignatura de alfabetización mediática. África Vázquez recibió su premio a la mejor edición de 2022 por ‘El silencio de Berlín’ (Harper Collins);Samuel Trigueros y Merche López, de Nautilus, fueron reconocidos por su labor de puente editorial entre continentes.En cuanto al Centro de Estudios Comarcales del Bajo Martín, obtuvo su galardón por la tarea de recuperación de la identidad y costumbres locales, con su presidente José Ángel Guimerá en el atril anoche.