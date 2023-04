El primer tributo a Bizarrap es aragonés

Bizarrap se ha convertido en el productor del momento. Su colaboración con Shakira, en la que la colombiana vertía sus reproches a Gerard Piqué, ha sido la catapulta definitiva para que, a sus 24 años, el argentino se haya convertido en una figura de alcance planetario. Una popularidad que en el ámbito musical suele llevar consigo fenómenos como el surgimiento de tributos en los que se emula al artista famoso.

Pese a su juventud, Bizarrap ya cuenta con su propio 'imitador'. Se trata del DJ zaragozano Carlos Rivera, que este domingo se estrenará en este faceta en una fiesta latina que se celebrará en la localidad turolense de Puigmoreno a partir de las 23.00 y que contará, entre otras propuestas, con la actuación del cantante de sonidos urbanos Adrián Piazuelo.

"Me encanta Bizarrap. Le sigo desde hace tiempo. Ha hecho unos temas impresionantes y ya destacaba mucho cuando salió en su país de concursos de 'freestyle' (improvisaciones de rap). Nos pareció una gran idea hacerle un homenaje en forma de tributo, algo que hasta ahora nadie ha hecho, y lo hemos sacado adelante", explica Rivera, de 39 años.

Nada falta para la caracterización perfecta: la gorra, las grandes gafas de sol, los auriculares, el ordenador portátil... "Todo parte de la admiración y lo voy a hacer con el máximo cariño y para que la gente lo pase genial", prosigue.

El cartel de la fiesta en Puigmoreno. Heraldo.es

Nacido en San Sebastián en 1983, Rivera es un zaragozano más desde los 13 años. La música ha sido junto a las artes marciales el gran motor de su vida. Una pasión que comenzó a cultivar en la infancia tanto en su casa como en los viajes en coche junto a sus padres. "Escuchábamos a todas horas mucha rumba y flamenco: de Peret a los Chichos, pasando por los Chunguitos. Era la época de los casetes, que llevábamos a todos lados", rememora.

Con el paso del tiempo sus gustos fueron virando hacia la música electrónica, con el tecno y la máquina como banda sonora habitual. "Escuchaba mucho 'bakalao' y a mediados de los 90 iba a la discoteca Coliseum de Almudévar, donde ponían tanto 'maquinita' como música más comercial. En casa hacía virguerías grabando cintas con 'sesiones' y 'mixes'. Poco a poco comencé a plantearme a comprar unos platos y hacer de DJ. En 2001 adquirí los primeros, unos de la marca Akiyama. Poco tiempo después comencé a pinchar como hobby, en alguna sala y en fiestas", detalla.

En la actualidad ejerce de DJ de Adrián Piazuelo, quien acaba de editar el disco 'The New Prince Legend's'. "Comencé siendo representante de Adrián, pero me gusta más tirar las bases de sus canciones y estar con él en el escenario. Tiene una habilidad para hacer temas muy directos y buenos. Igual hace una balada que trap o reguetón y eso es fantástico. Y como persona, es un diez", completa.