'Posesión infernal: El despertar', '20.000 especies de abejas' y 'Sí, quiero... o no', desde este viernes en los cines

Los cines estrenarán este viernes 'Posesión infernal: El despertar', la secuela de la trilogía original de 'Evil Dead', que compartirá cartelera con la comedia romántica 'Sí, quiero... o no' que protagonizan Richard Gere, Susan Sarandon y Diane Keaton. El cine español estará representado por '20.000 especies de abejas' y la comedia 'Vaya vacaciones'.

'Posesión infernal: El despertar' supone el regreso de la icónica franquicia de terror del guionista y director Lee Cronin. La quinta entrega de la saga está protagonizada por Lily Sullivan, Alyssa Sutherland, Morgan Davies y Gabrielle Echols. La cinta traslada la acción de los bosques a la ciudad, para narrar la retorcida historia de dos hermanas distanciadas cuyo reencuentro se ve truncado por la aparición de demonios que se apoderan de la carne, empujándolas a una batalla primaria por la supervivencia.

Víctor García León dirige la comedia 'Vaya vacaciones', protagonizada por Toni Acosta, Nuria Herrero, Daniela Rubio, Ramón Barea, Gracia Olayo, Tito Valverde, Ernesto Sevilla, Marina Campos Albiol, Marta de Toro y Nicolás Costi. En la película, Manuela y José quieren mucho a sus hijos y, sobre todo, idolatran a sus nietos. Pero este verano han tenido que cancelar el viaje de sus sueños porque a sus hijos les ha salido un importantísimo viaje de trabajo, aunque pronto van a descubrir la verdad: en realidad están de vacaciones en Bali. La gota que colma el vaso.

En '20.000 especies de abejas', la directora Estibaliz Urresola aborda un tema de actualidad como es la infancia 'trans' a través de los ojos de Cocó, una niña de ocho años, que no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor, pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. Su protagonista, Sofía Otero, obtuvo el Oso de Plata a la mejor interpretaciones protagonista en Berlinale 2023 y la Biznaga de oro a la Mejor Actriz Secundaria en el Festival de Málaga. Completan el reparto Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain, Itziar Lazkano, Martxelo Rubia y Sara Cozar.

También llegará este viernes a los cines 'Sí, quiero... o no', una comedia romántica dirigida por Michael Jacobs que cuenta con un reparto estelar encabezado por Emma Roberts, Luke Bracey, Richard Gere, Susan Sarandon, Diane Keaton, William H. Macy, Kirk Kelly, Gina Jun, Natalie Ortega, Setty Brosevelt y Kevin D. Benton, entre otros. En la cinta, Michelle y Allen están a punto de dar los siguientes pasos hacia el matrimonio. Pensando que es una buena idea invitar a sus padres para que por fin se conozcan, organizan una cena y la convierten en un asunto familiar.

'La habitación de las maravillas' es un drama familiar, dirigido por Lisa Azuelos, en el que la vida de una madre da un giro trágico cuando un accidente deja en coma a su hijo Louis de 12 años. Decidida a despertarlo por todos los medios, acepta el alocado reto de completar una a una las "10 cosas que hay que hacer antes del fin del mundo" que él había escrito en su diario, para mostrarle todas las cosas maravillosas que ofrece la vida. Este viaje a través de los sueños de su hijo adolescente la llevará mucho más lejos de lo que nunca había imaginado, llegando a reavivar sus propias ganas de vivir.

'La hija de todas las rabias' es la ópera prima de la directora nicaragüense Laura Baumeister, sobre la vida de una niña de 11 años que vive al borde de un inmenso basurero. Su futuro depende de vender una camada de cachorros a un pandillero de la zona. La película está protagonizada por Aracely Alejandra Medal, Virginia Sevilla, Carlos Gutierrez, Noé Hernández, Diana Sedano y Francel Toledo.

Y, para los más pequeños, llega 'Hanna y los monstruos', una película de animación que transcurre en Monsterville, un pueblo habitado por monstruos que se han cansado de vivir entre humanos.

'La mujer de Tchaikovsky' es el biopic, dirigido por Kirill Serebrennikov, sobre Pyotr Tchaikovsky y su esposa Antonina, una de las personas clave en su biografía. Su decisión de cambiar de vida casándose para acabar con los rumores le provocó una grave crisis mental. Cuando posteriormente decidió separarse de su esposa, devastó a la joven y, finalmente, la volvió loca.