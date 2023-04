El reggae monegrino de La Escoria Oriental, a las Esquinas

La Escoria Oriental, con el artículo delante (aunque se omita al referirse popularmente al grupo) se presenta este viernes 21 d abril en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. Será a las 21.00, con las entradas a 15 euros en la taquilla y la web teatrodelasesquinas.com. La banda comenzó a funcionar en 1984, con un precedente de los 70 del que surgió la formación que acabó grabando y girando por toda España; tras unos hiatos prolongados y cambios de formación, los oscenses proponen esta primavera un repaso a sus temas de siempre, con el respaldo de una magnífica sección de vientos.

‘La muñeca muerta’ o ‘El reggae de Los Monegros’ no faltarán en el repertorio de hoy, que en su día sonó en Los 40 Principales o TVE. Hay dos cortes nuevos: ‘Skapistas’ y ‘El Soul del verano’. La formación actual está compuesta por Jorge López y Kike Lera (voz), Chicho Gobantes (guitarra), Marko Zaragoza (bajo), Quiri Aquilué (batería), Faustino Cortés (teclado), Fernando Lleyda (saxo), Germán Lobato (trompeta) y Lorenzo Burrel (trombón).

Quiri lleva 30 años con los Titiriteros de Binéfar, pero Escoria Oriental forma parte de su historia personal, una especie de primer amor. «Comenzamos en 1984; andábamos en Devislay, grupo de Huesca que hacía una especie de rock africano mezclado con jota punk. Luis Lles lo describía mejor que nosotros –ríe– y lo pasábamos bien".

“Cuando la Escoria original se disolvió, su cantante nos contactó para que formáramos banda, por eso había dos cantantes. Grabamos un minielepé, ‘Vente conmigo a la cama’, y ahí estaba ‘El reggae de los Monegros’, que quizá fue nuestro gran disparo de éxito nuestro. Luego grabamos ‘La muñeca muerta’ y ‘Ordeñador personal’, dos elepés", explica Quiri.

El batería de La Escoria Oriental recuerda una anécdota básica en la trayectoria del grupo. “En unas fiestas de la Mercé en Barcelona, compartimos cartel con Chuck Berry. Entre los españoles solían venir a vernos Loquillo, Ramoncín o Toreros Muertos, a los que nos unía el gusto por el gamberrismo bueno".

Marko Zaragoza impulsó este regreso. "Pensó que nuestras canciones merecían otra oportunidad -apunta Quiri- para ver cómo sonaban con mejores equipos y el aprendizaje acumulado, además de esos músicos que nos acompañan a los cuatro que quedamos del principio, que somos Jorge, Chicho, Marko y yo. Marjo da clases de música y está involucrado en otros proyectos, incluyendo una banda de versiones, y los compañeros que también están en la Huesca Big Band son una gozada, todos. No sé, Fernando en el saxo es un fenómeno, como Faustino en los teclados. A ver, creo que estamos de notable alto: sobresaliente no, sería poco humilde".

Quiri Aquilué está especialmente contento con la contingencia a título personal. "No he estado en los pequeños retornos del grupo estos años, y ahora sí ha podido ser. Y vivo de la música gracias a los Titiriteros, tenemos un montón de discos y una compañía que funciona como un tiro. No me puedo quejar".