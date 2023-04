‘Scarlet’: Entrañable y mágico drama rural

‘Martin Eden’ es el título de la película con la que hace tres años se dio a conocer Pietro Marcello, cineasta italiano que gusta de las adaptaciones literarias. Si en la citada hizo una versión libre de un texto de Jack London, en su nuevo trabajo, ‘Scarlet’ (‘L’envol’), hace lo propio, adaptando también muy libremente una novela del ruso Alexander Grin, ‘El velero rojo’.

‘Scarlet’ ***

Director y guionista: Pietro Marcello. Adaptación libre del libro de Alexander Grin ‘El velero rojo’. Fotografía: Marco Graziaplena. Música: Gabriel Yared. Intérpretes: Raphaël Thierry, Juliette Jouan, Noémie Lvovsky, Louis Garrel.

Francia. 2022. 100 minutos.

Fiel al género dramático, Marcello aborda esta vez un drama rural que tiene lugar en la Francia posterior a la Primera Guerra Mundial. La relación de un hombre que vuelve de ella y se reencuentra con su pequeña hija forma, en principio, el núcleo argumental de la película, aunque son muchos los aspectos que se tratan en el filme y más aún los matices que el director añade a su relato. Porque si hay algo que destaca y mucho en ‘Scarlet’ es el carácter mágico de que está dotada la historia y la atmósfera entrañable que rodea a unos personajes que no han sido bendecidos por la fortuna, pero sí por un toque mágico.

Pietro Marcello huye de excesos dramáticos, aunque no evita ni la tragedia ni el dolor del que son víctimas algunos de sus protagonistas. Y es, siempre, lo suficientemente sensible como para envolver a sus personajes en un halo fantástico, haciéndonos creer a ratos, incluso, que estamos ante una fábula, tal es la cantidad de símbolos, signos y mensajes que desea transmitir al espectador a través de sus imágenes. En este sentido, no es esta una película que se deje llevar por la palabra, siendo escasas las escenas en las que se asiste a conversaciones o diálogos extensos -la mayoría lo son a cargo de la maga-. Por el contrario, el director juega mucho con sus mensajes, desde las manos, en las que tanto se fija y tanto retrata, a los tiempos falsamente muertos, en los que pasa más de lo que parece. Todo es cuestión de querer interpretarlo.

Un bonito y entrañable drama rural, muy bien interpretado, con una música exquisita de Gabriel Yared y que rebosa sensibilidad.