'Grease' y el 'Inseparables' de Cronenberg regresan en serie y en versión femenina

Han pasado más de 45 años desde que se estrenó 'Grease'. Un tiempo en el que el filme de Richard Kleiser -que lanzó a la fama a John Travolta y Olivia Newton-John, fallecida el pasado verano- ha demostrado su calidad de inmarcesible. Nuevas generaciones siguen cayendo rendidas ante el imán de su banda sonora y una historia romántica y blanca espolvoreada de rebeldía juvenil. En estos años, la película sigue siendo programada cada tanto en las televisiones, tuvo una segunda parte protagonizada por Michelle Pfeiffer, se ha convertido en un musical con 'franquicias' en medio mundo, incluida la Gran Vía madrileña, y ahora, también, será una en serie, formato estrella del audiovisual del siglo XXI.

La 'actualización' de 2023 se extiende también a la propia historia: la 'de Grease' que acaba de estrenar SkyShowTime es una precuela (se sitúa cuatro años antes de que la rubia Sandy desembarque en el instituto Rydell) y, además, tiene un elenco protagónico enteramente femenino, el que forman las Pink Ladies, las malotas de cazadora rosa que daban la réplica a los T-Birds.

En la versión de 2023 no estarán ni Frechy ni Rizzo, pero conservará el ambiente cincuentero y el género de musical (la serie está llena de canciones y bailes).

Las nuevas pandilleras son cuatro rostros mayormente desconocidos para el gran público, cuatro actrices que, además, sintonizan con los valores de diversidad que actualmente presiden muchas producciones estadounidenses: son Ari Notartomaso, Tricia Fukuhara, Marisa Davila y Cheyenne Isabel Wells. Esta última, Olivia en la serie, es la que más directamente hereda el espíritu de Rizzo: una chica independiente que, junto a sus amigas -Jane, Cynthia y Nancy- forman un grupo aparte de los mayoritarios en el instituto, los empollones', los malotes, los 'quaterbacks' o las animadoras.

Como explica la creadora de la serie, Annabel Oakes, una fan declarada de 'Grease', la idea es recuperar el espíritu de esa fiesta del pijama del filme de los 70 en la que se canta lo de 'Look at me, I'm Sandra Dee". A la par, Oakes no renuncia a dirigirse a todos los públicos de manera intergeneracional, tanto a los que amaron la película en su estreno, como a los más jóvenes.

'Grease' no es la única película que este abril se convertirá en serie y cambiará protagonistas masculinos en femeninos. A esta estela se apunta también 'Inseparables', prácticamente una antípoda perversa y desasosegante del luminoso universo de 'Grease'. David Cronenberg estrenó esta producción en 1988, aún en la estela de uno de sus mayores éxitos, el 'remake' de 'La mosca'. Protagonizada entonces por Jeremy Irons, a 2023 llega por capítulos y con una actriz, Rachel Weisz, al frente. Ella dará vida a las gemelas Mantle, los dos personajes principales de esta serie de Amazon Prime (estreno el 21 de abril).

En sus seis episodios, este 'Inseparables' cuenta la historia de unas hermanas idénticas, ginecólogas, que comparten todo, desde drogas y amantes, hasta una pulsión que bordea los límites de la medicina para poner en cuestión la manera en que las mujeres dan a luz.

Se trata de la primera serie de Rachel Weisz como protagonista y es ella, además, la que se sitúa en el origen del proyecto como admiradora que es del filme original. Alice Birch, que ya se encargó de la adaptación a la televisión del 'bestseller' de Sally Rooney 'Normal People', es quien dirige.