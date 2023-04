Metallica presenta su nuevo disco en dos cines de Zaragoza

Escuchar las 12 canciones de '72 seasons', el nuevo disco de Metallica, unas horas antes de su publicación junto a otros fans de la banda y en un cine. Esta es la novedosa propuesta que la banda estadounidense ha organizado para sus seguidores este jueves 13 de marzo.

Una iniciativa a nivel planetario que en Aragón se desarrollará únicamente con una sesión en la sala 3 de los Aragonia (20.00) y en la 3 de los Palafox (20.30). Las entradas se despachan a 12,90 euros, un precio superior al habitual en las proyecciones cinematográficas.

El menú que disfrutarán los asistentes consistirá en la escucha de los temas en primicia con el sistema de sonido envolvente Dolby Atmos. que permite una experiencia auditiva excelente. También se incluirán videoclips con comentarios de los integrantes del cuarteto de metal: James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo y Kirk Hammett.

Producido por Greg Fidelman con la ayuda de Hetfield y Ulrich, y con una duración de más de 77 minutos, '72 seasons' es el undécimo disco de estudio de Metallica y el sucesor de 'Hardwired... To self-destruct', que data de 2016.

El primer 'single' del álbum, 'Lux aeterna', vio la luz a finales de 2022. El segundo sencillo, 'Screaming suicide', fue lanzado el 19 de enero y el tercero, 'If darkness had a son', el 1 de marzo. Finalmente, la canción que da título al disco fue compartida el 30 de marzo.

La formación californiana defenderá en directo el nuevo material los próximos 12 y 14 de julio con sus conciertos en el estadio del Atlético de Madrid, el Civitas Metropolitano. Serán sus únicas actuaciones en España en su extensa gira mundial.

También Coldplay

La confluencia de cine y música se ha intensificado en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, los próximos 19 y 23 de abril los Palafox y Aragonia acogerán la proyección de 'Coldplay: Live at River Plate', una obra audiovisual de 138 minutos de duración que condensa los conciertos que la banda británica dio durante varios días en el estadio de Buenos Aires. La cinta dirigida por Paul Dugdale incluye metraje nunca visto y acceso al 'backastage'.

Y anteriormente, en enero se exhibió 'Billie Eilish: Live at the O2' y en marzo el documental 'All those voices', un filme que encapsula la multitudinaria gira mundial que Louis Tomlinson, excomponente de One Direction, realizó el año pasado.