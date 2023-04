Alaska y Paulina Rubio unen sus voces en 'Mi Decisión', un himno a "tomar tus propias decisiones"

Paulina Rubio y Alaska, dos de las voces más influyentes del panorama musical actual, han colaborado para crear 'Mi Decisión', una canción con tintes discotequeros que es también toda una declaración de intenciones.

El tema se publicó de manera oficial el pasado viernes 7 de abril en YouTube y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Es la canción principal de la banda sonora de la película 'La Novia de América', del director Alfonso Albacete. Cuenta en su elenco con actores de la talla de Miren Ibarguren, Pepa Charro, Pol Monen y Ginés García Millán.

Albacete, conocido también por haber codirigido largometrajes como 'Más que amor, frenesí' y 'Mentiras y gordas', define esta canción como: "Todo un himno a tomar tus propias decisiones, a sentirse diferente y que nadie decida por ti ser quien eres".

"Yo no necesito permiso, no quiero tu bendición. No firmaré compromisos, no voy a pedir perdón. Ya soy lo que siempre juré que sería sin condición. Ni más ni menos, ni cielo, ni infierno, mi decisión.". Así arranca esta colaboración que ha sorprendido a los fans de ambas cantantes.

Alaska ha compartido también en sus redes sociales la nueva canción y ha explicado que "en principio esta canción sólo iba a formar parte del proyecto de la película, pero se ha decidido sacarla. Nos da mucho coraje no haber tenido el tiempo y espacio de rodar un vídeo juntas y disfrutar de ese momento. Gracias Paulina, eres una SUPERSTAR".

Las reacciones de los fans no han tardado en llegar. "Dos de mis artistas favoritos de toda la vida por fin juntos es más de lo que puedo pedir.

Grandes Fangoria y Paulina, dos verdaderos iconos del pop en español", comenta un usuario en YouTube. "Lo que nadie se esperaba pero todos necesitábamos", escribe otro.