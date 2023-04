Diez años sin Sara Montiel: algunos ecos de su paso por Aragón

A Sara Montiel, María AntoniaIsidora Vicenta Elpidia Alejandra Abad Fernández(1928-2013), le habría gustado saber que se había muerto el mismo día que Pablo Ruiz Picasso, aunque 40 años después. Picasso falleció el 8 de abril de 1973; ella, el 2013, hace exactamente ahora una década. Por ello Nuria Fergó le rinde homenaje en un musical y La 2 de TVE repuso el documental ‘Todos los nombres de Sara’ (2019), con realización de Pepa G. Ramos. La pieza es, en el fondo, un diálogo con ella y un repaso de una trayectoria que contempla varias épocas; sus inicios como actriz en España; su traslado a México, donde rodó trece películas en un año, su estancia en Hollywood, y su retorno en 1957. No tardó en convertirse en un icono.

La huella de Sara Montiel sigue expandiéndose y en Aragón es recordada por doquier. Como hicieron los fotógrafos de HERALDO como Luis Mompel, y los de otros medios, entre ellos Gerardo Sancho y Miguel París, en la presentación de ‘El último cuplé’, Manuel Coyne no solo la retrató sino que la grabó con su cámara de cine, como se pueden ver en los fondos del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza y en su canal de Youtube. La película de Juan de Orduña se estrenó el abril de 1957 en el cine Palafox y permaneció un año en cartel; la actriz, de deslumbrante belleza y admirada por todos, vino a la presentación de la película el 6 de mayo y se hospedó en el Hotel Goya.

El éxito y la curiosidad de los zaragozanos fue inmenso: en aquella película, al fin, Sara Montiel se resarcía de algunos sinsabores de sus inicios y tendía puentes con una cantante y actriz aragonesa como Raquel Meller, que se había hecho famosa en España y en el mundo con el cuplé. En un país mojigato, que había cedido en la libertad sexual de la II República, tal como se recordaba en la película, Sara Montiel era un soplo de aire fresco: el desafío del erotismo, la exaltación de la picardía, una llamada desde el atrevimiento y el desparpajo a la transgresión.

Desde entonces, la cantante y actriz acudió a Zaragoza en muchas ocasiones: la última en el Pilar de 2009, con 81 años. Dos años antes, en el Gran Hotel había celebrado con muchas amigas y admiradoras los 50 años del estreno de ‘El último cuplé’. El escritor y profesor Javier Barreiro -biógrafo de Raquel Meller y estudioso del tango, de las voces de Aragón y de la jota- intervino con Pedro Víllora en la redacción de sus ‘Memorias. Vivir es un placer’ (Plaza & Janés, 2003), aunque no llegaron a conectar del todo. El peluquero zaragozano Ángel Irache solía peinarla en sus visitas a la ciudad, forjaron una bonita amistad y acudió a algunos de sus cumpleaños. Y entre otras curiosidades zaragozanas, el fallecido Rafael Castillejo exhibía, aún pueden verse, algunas de las imágenes de una Sara Montiel sumamente atractiva, dotada de una gran fotogenia, en color y blanco y negro, que le cedió el fotógrafo madrileño José Manuel González Gómez. Puro glamour.

Claves y nombres de un documental

El documental de Pepa G. Ramos hacía hincapié en diversos aspectos con sus invitados: Boris Eizaguirre, Javier Rioyo, Pilar Bardem (que fue una de sus grandes amigas), Pedro Víllora o Alaska, entre otros. Se recuerda cuánto le marcó la Mancha y el campo de Criptana y su traslado a Orihuela, la ciudad de Miguel Hernández. Cantó una saeta en la Semana Santa de Orihuela, y cautivó a la gente, y debutó en el cine a los 16 años. Hizo bastantes películas, entre ellas un ‘Don Quijote de la Mancha’, 1947, y rivalizó con Aurora Bautista en ‘Locura de amor’, 1948. En la película se percibe la huella clara de la pintura de Francisco Pradilla. Antes, el humorista Enrique Herreros le había sugerido que se cambiase de nombre, y reconocería a Miguel Mihura, que le llevaba veinte años, como su amor y preceptor a la vez.

Se trasladó a México, y vivió allí, en Cuernavaca -donde tenía un apartamento el escritor oscense y guionita de Luis Buñuel Julio Alejandro de Castro -, entre 1950 y 1954. Fue una época especialmente intensa para ella: vivió una historia de amor imposible con León Felipe (en el documental, donde habla la actriz y cantante, dice que no hubo sexo, pese a los intentos del poeta), salió con Juan Plaza y trabajó, entre otros, con Pedro Infante. Conoció a María Félix, a Diego Rivero y Frida Kahlo, y según contaba Javier Rioyo también fue amiga del asesino de León Trotsky, Ramón Mercader, al que iba a visitar a la cárcel. De aquellos días, diría en una conferenncia en el Instituto Cervantes de Nueva York, en 2002, que Luis Buñuel le ofreció trabajar en dos películas y que las rechazó. Añadiría: “Me miraba de reojo y me dejó de hablar. Luego las hizo y fueron un fracaso. Me imagino que debió de decir que la manchega tenía algo de razón”.

En Estados Unidos permanecería entre 1954 y 1956, y allí, además de coincidir con Gary Cooper, con el cual trabajó en ‘Veracruz’, haría dos películas más, ‘ y ‘Yuma’. Y cuenta que vivió una romántica historia con el científico Severo Ochoa, al que definiría como “el amor de mi vida”. Entonces se casó con el realizador Anthony Mann, que sería el primero de sus cuatro maridos. El segundo fue fugaz; el tercero, Pepe Tous, fue especialmente querido y recordado, y con él adoptó dos hijos.

De vuelta a España, con toda la aureola que ya traía, el éxito parecía presumible. Y lo hubo. En el cine y en la música, donde también fue renovadora, tal como señalaba Alaska. Por su modo de cantar, su insinuación, el tono sicalíptico, la entonación grave, la conciencia de desafío, su puesta en escena, su personalidad, etc. Más tarde, con la llegada de la democracia, se reinventó en salas de cabaré y de variedades, sin perder nunca la idea de que era una estrella absoluta, o al menos distinta. De su adiós en 2013 han pasado diez años, pero su leyenda se amplifica cada vez más en la memoria o en la proliferación de homenajes y espectáculos.