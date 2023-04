Una constelación de estrellas se cita en Aragón: de Dylan a Blades, Kraftwerk...

Los aficionados a la música en Aragón están de enhorabuena. A lo largo de los próximos meses podrán disfrutar en la Comunidad de los conciertos de grandes referentes a nivel internacional de distintos géneros musicales. Una constelación de estrellas que brillará en este 2023.

Cronológicamente, la primera leyenda en comparecer será Bob Dylan el próximo 17 de junio en la plaza de toros de Huesca. Alfa y omega de la canción de autor, el estadounidense ha sido y sigue siendo influencia indeleble para decenas de artistas que beben en su lírica inagotable.

El bardo de Minnesota desembarcará en tierras oscenses habiendo cumplido 82 años y enrolado en la gira ‘Rough and rowdy ways’, la que muy probablemente será la última de dimensión mundial en su carrera. Será su sexta visita a Aragón. Ni siquiera el precio de las entradas (de 75 a 185 euros) ha echado atrás a su legión de seguidores. Quedan poco más de 500 localidades de las 3.200 disponibles.

La trigésima edición del Festival Pirineos Sur será un importante polo de atracción de astros musicales. El 8 de julio convocará en el escenario flotante de Lanuza a Rubén Blades, institución panameña y universal de la salsa y de los sonidos latinos. Un clásico de la cita altoaragonesa, donde ya refrendó su magisterio en 1999 o más recientemente en 2018. Coleccionista compulsivo de Premios Grammy y, sobre todo, hacedor de himnos inmortales como ‘Pedro Navaja’, ‘Decisiones’ o ‘Plástico’, hizo historia junto a Willie Colón con quien forjó un sonido que derribó muros y conquistó el mundo. Sus discos con el sello Fania conforman un evangelio eternamente referenciado.

Los padres de la electrónica

El 21 de julio, también en Lanuza, la noche se pondrá eléctrica con la invocación a Kraftwerk. Hablar de esta formación germana es citar a un tótem esencial que ayuda a explicar la evolución de la música. Su impronta como banda seminal de los sonidos electrónicos resulta manifiesta en centenares de artistas. Desde el mismísimo David Bowie, que declaró desde el inicio su idolatría y que aprendió a amar por ellos los sintetizadores y la cultura germana, hasta su ascendiente sobre Joy Division –y posteriormente New Order–, Depeche Mode, U2, Afrika Bambaata o David Byrne. Volver a escuchar ‘hits’ como ‘The model’, ‘Autobahn’, ‘We are the robots’ o ‘Radioactivity’ creará una atmósfera única e imborrable para todos aquellos que participen de la fiesta.

Un viejo anhelo, que se frustró en 2022 en la antesala del arranque del festival cuando ya estaba anunciado en el cartel, por fin se hará realidad el próximo 29 de julio. El Monegros Desert, que espera reunir a más de 50.000 personas en tierras fragatinas, encabeza su programación con Wu-Tang Clan. El combo neoyorquino, sin duda el más popular e influyente del rap, acudirá con su alineación al completo (Ghostface Killah, RZA, Raekwon, U-God, Inspectah Deck, Masta Killa, Cappadona...), un hecho excepcional debido a los compromisos independientes de todos sus integrantes. Será su única actuación en España y la última en Europa antes de regresar a Estados Unidos. Estremece imaginar a la multitud monegrina bailando al ritmo de ‘Da Mistery of Chessboxin’ o del imbatible ‘C.R.E.A.M’ (acrónimo de ‘Cash rules everything around me’).

Más madera

Además de estos cuatro referentes, la nómina de propuestas se completa con otros nombres ilustres como Andrés Calamaro, Juanes, Loquillo, Jorge Drexler y Los Fabulosos Cadillacs en el Vive Latino de Zaragoza (8 y 9 de septiembre). En el pabellón Príncipe Felipe de la capital aragonesa recalará por partida doble y con todo el papel vendido Joaquín Sabina (6 y 8 de octubre), Hombres G con la celebración de su 40 aniversario (13 de octubre) y un día después Miguel Ríos con las cuatro décadas de su ‘Rock & Ríos’. Raphael celebrará allí la Navidad el 22 de diciembre.