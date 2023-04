Marta González de Vega: "Nadie te puede hacer daño si no se puede reír de ti más fuerte que tú"

Usted estudió Derecho, pero la cosa se torció cuando decidió dedicarse a la interpretación...

Bueno (ríe), estudié Derecho por lo que pudiera pasar, pero siempre supe que quería ser actriz, desde pequeñita, y luego ya vino lo del guión. No conocía a nadie cuando llegué a Madrid para intentar ser actriz y al año empecé a trabajar como guionista en ‘El club de la comedia’, y después empecé a compatibilizar ambas facetas.

En julio se estrenará una nueva película que ha coescrito con Santiago Segura. ¿Le da vértigo ser una de las guionistas más taquilleras del cine español?

Da muchísima emoción. Hace siete años empecé con Santiago a escribir toda la saga de ‘Padre no hay más que uno’ y ‘A todo tren’, y él fue quien que me dijo que me lanzara a hacer la película ‘De Caperucita a loba’, basada en el libro homónimo que publiqué en 2015 y que luego convertí en un espectáculo con el que llevo siete temporadas en el Teatro Fígaro de Madrid.

¿Es más sencillo interpretar los guiones propios?

Sí, porque tú ya los has escrito para como tú los dices. Yo creo que ayuda mucho ser guionista y actriz a la hora de interpretar.

Con humor, ¿se pueden tratar todo tipo de temas?

Claro. El humor es el arma más poderosa para hablar de las cosas más profundas. Muchas veces se menosprecia la comedia porque se piensa que no hay un análisis sesudo de la realidad, cuando la comedia es todo lo contrario.

¿Qué ingredientes debe tener una buena de comedia?

Sobre todo risas, porque creo que la comedia se identifica por las risas. Y el ritmo es muy importante. Un guión de comedia es como una partitura musical. Cualquier chiste que no lances con el ritmo exacto y en la tonalidad exacta es como una nota desafinada.

¿Qué mensaje ha querido transmitir en ‘De Caperucita a loba’?

Que todas y todos somos iguales cuando nos enamoramos. Todos pasamos por las mismas penurias, las mismas sensaciones de patetismo y de ridículo. Y que hay que profundizar bastante en el drama para descubrir la comedia que hay detrás. Si nadie se puede reír de ti más fuerte que tú, nadie te puede hacer daño con nada. Una loba no es otra cosa que una caperucita que ha aprendido a reírse de sí misma.

En proyectos como ‘Gym Tony’ y ‘Pequeñas coincidencias’ trabajó con el actor y guionista zaragozano Gerald B. Fillmore...

¡Lo quiero un montón! Es un gran guionista y un gran actor. Además tenemos una broma común, porque yo era la coordinadora de guión y él siempre me decía: "Jefa". Cada vez que hablamos y no me nombra así le llamo la atención (ríe).

La obra que representa cada sábado en el Teatro Fígaro, ¿llegará a verse en algún momento en los escenarios aragoneses?

Ahora que ha salido la película me parecería muy interesante hacer gira y que quien haya visto la peli pueda disfrutar también de la obra en su ciudad, que convivan los tres formatos: libro, obra y peli a la vez. De momento, voy a seguir en Madrid hasta final de la temporada, hasta julio. La que viene haré gira y espero venir a Aragón.

Libro, ‘show’, película... solo le falta hacer la serie.

De hecho hemos hecho hasta canción original de la película, que ha compuesto Lichis. Yo hice la letra y también la canto.

Creo que se la sabe entera, de memoria, desde muy joven. ¿Sabría continuar si le digo: "¡Trece de mayo ya..! ¡Quién lo diría..!"?

"Llevo en esta prisión un mes y un día/sin por nadie saber lo que acontece…/¡Y hoy es martes, gran Dios..! ¡Martes y trece..!/¿Por qué el terror invade el alma mía..?". Podría seguir. ‘La venganza de Don Mendo’ es maravillosa. Mi padre es dramaturgo y yo empecé haciendo teatro, interpretando muchas obras suyas, y tiene una en verso que adoro. Tengo que montarla porque sería la nueva venganza de Don Mendo.