Adrián Piazuelo, del reformatorio de Juslibol al cielo de la música urbana

"A los 16 años ingresé en el correccional de Juslibol. Me había desviado del buen camino, me metí en muchos problemas en la calle y cometí muchos errores. Pero descubrí la música urbana y me cambió la vida".

Este relato lo pronuncia Adrián Piazuelo (Zaragoza, 1992), un cantante que ha encontrado la redención en la música y que acaba de lanzar un nuevo disco de diez temas, ‘The new prince legend’s’, cuyo corte homónimo supera el millón y medio de visualizaciones en Youtube en apenas cuatro días.

Nacido en la capital aragonesa pero residente en Caspe, en su infancia sus anhelos los ocupaba el fútbol. "Jugaba de delantero centro y se me daba bastante bien. En una temporada llegué a marcar 54 goles. Mis ídolos eran Savio y Ronaldo Nazario y seguía al Real Zaragoza. Pero lo dejé a los 13 años y, debido a la rebeldía de la adolescencia, perdí el control de mi vida. Fue pura inmadurez y pagué por ello", comparte.

Un recopilatorio que sonó en el centro de menores, que incluía ‘hits’ de Arcángel, Daddy Yankee y, sobre todo, Nicky Jam, fue la espoleta que le abrió una nueva etapa vital. "Me impactó. Le dije al educador que si me podía pasar esas canciones en formato mp3 y no paraba de escucharlas. Me sentía muy identificado con muchas de las letras. Y así decidí comenzar a componer las mías y vi que se me daba muy bien. Salí del reformatorio un año después con una nueva meta, habiendo madurado y siendo consciente de lo equivocado que había estado hasta entonces. Me aparté de todo lo negativo que me rodeaba", asevera.

Desde aquel momento, bordeando la mayoría de edad, viró drásticamente sus prioridades, colocando la música en el centro de sus anhelos. "Comencé totalmente desde cero, rapeando desde Caspe, sin conocer a nadie del mundillo. Decidí ir a Barcelona y allí conocí al productor Rich Surprise, con el que lancé mi primera canción en 2017, ‘Mi niña’, que superó las 200.000 reproducciones, a la que siguió ‘No puedo olvidarte’, que se coló en varias listas de reguetón", desgrana.

Romántico y sensual

Subió más el listón al asociarse con el productor zaragozano Yazel, con el que ha firmado canciones como ‘En la intimidad’ (más de 400.000 visualizaciones), ‘Déjame amarte’ o ‘Soltera’, donde colabora con el artista neoyorquino Lefty Hierro.

Encuadrado dentro de la música urbana, Piazuelo define el sello de sus obras: "Mis canciones son románticas, sensuales. Me muevo en varios estilos. Hablo de amor y de desamor, pero también de motivación; me gusta lanzar un mensaje de que se puede salir adelante aunque vengas de abajo. Yo soy un buen ejemplo".

Y revela cuál es su método de trabajo: "Yazel me manda la base instrumental y yo compongo desde el alma. Pese a que tengo 31 años, acumulo muchas experiencias en las que inspirarme, tengo muchísimas historias vividas en primera persona. Creo que eso hace que la gente se identifique con mis letras".

Una inspiración que en el álbum recién lanzado ha encontrado en Zaragoza. Además de la portada con la basílica del Pilar de fondo, le dedica a la ciudad una canción con su nombre. "Estoy muy orgulloso de haber nacido aquí y quiero poner mi granito de arena para que haya gente que la descubra con mi música. Por ahora está teniendo muy buena aceptación", proclama.

Aquellos que quieran disfrutar en vivo del arte de Adrián Piazuelo, sus próximos ‘shows’ serán en Puigmoreno (Teruel) el 23 de abril y en Cadrete el 6 de mayo.