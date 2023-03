El adiós de Agustí Villaronga

Desde que en 1986 obtuviera su primer reconocimiento con ‘Tras el cristal’, Agustí Villaronga, fallecido hace unos meses, no cejó en su empeño de hacer un cine diferente. No se movía entre el drama convencional ni la comedia; media los géneros de otra manera, construyendo una filmografía en la que a veces irrumpía la oscuridad, en la que los elementos inquietantes eran de su propia cosecha y en la que los argumentos no se andaban con contemplaciones. No obtuvo éxitos extraordinarios, pero su obra dejó una huella importante. Para mí, ‘Pa negre’ e ‘Incierta gloria’ son dos grandes muestras del cine español de estas últimas décadas.

Ya enfermo, el realizador y guionista firmó su última película. En ella, ‘Loli Tormenta’, no está el mejor Villaronga, pero sí están, creo yo, bastantes de sus constantes u obsesiones, como prefieran. El cineasta no solía acudir a intérpretes de primerísima fila, pero sí a actores consolidados y capaces de entender al milímetro lo que él esperaba de ellos. En este caso, eligió a Susi Sánchez, que asume con soltura y mucha autenticidad el papel de una abuela que ha tenido que hacerse cargo de dos nietos, y que empieza a notar los primeros síntomas de una enfermedad neurológica.

En ‘Loli Tormenta’, en la que también interviene el cómico aragonés Fernando Esteso, Susi Sánchez no solo encarna a esa mujer que nota la llegada de sus tormentas mentales; también asume otro rol, que no es otro que el de hacer brotar y reflejar en el filme las tormentas que el propio Villaronga, enfermo, sentía crecer dentro de él. He dicho que esta no es su mejor obra, y no lo es. Pero bastante es lo que hizo alguien que, como él, presintiendo quizá su final, se atrevió a volver a contar ante una cámara: una historia en la que hay drama, un cierto humor negro y, sobre todo, mucho sentimiento, una cierta tristeza y una gran dosis de humanidad.