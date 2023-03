Zaragoza se abona a la risa: Valeria Ros, Álex Clavero y Ángel Martín

El humor se ha convertido en uno de los reclamos más sugerentes para el público. Zaragoza no es una excepción a este fenómeno que lleva a los cómicos a llenar teatros y auditorios incluso con mayor rapidez y efectividad que las compañías.

Un buen ejemplo es el Zaragoza Comedy, un ciclo que está apurando los últimos capítulos de su decimocuarta edición en la capital aragonesa con una triple propuesta en el Teatro Principal con tres grandes protagonistas: Valeria Ros (jueves a las 20.00), Álex Clavero (viernes a las 19.00 y 22.00) y Ángel Martín (sábado a las 20.00 y domingo a las 19.00). En el caso de este último, todas las entradas se agotaron con mucha antelación. En las otras dos citas únicamente queda un puñado de entradas.

Romperá el hielo este jueves la televisiva Valeria Ros ('Zapeando', 'Late Motiv'...) con su espectáculo 'Mature'. El germen del 'show' se produjo con la pandemia. El segundo día de confinamiento se enteró de que estaba embarazada de su ex y ahí es cuando emprendió esta historia. Se trata de una reflexión sobre los aspectos que han marcado de por vida a la artista: el no saber decir que no; las continuas meteduras de pata con los hombres; sus huidas por el mundo para encontrarse a ella misma y el enganche a todo lo que sea tóxico. Durante una hora Ros profundiza sobre lo que implica ser mujer y cómica en pleno auge del movimiento feminista.

Le seguirá el vallisoletano Álex Clavero con 'La nueva normalidad', también inspirado en la pandemia. Durante unos 90 minutos pronuncia un monólogo que resume todo lo que ha pasado desde marzo de 2020 hasta… siempre. El cómico justifica esta afirmación: "Porque esto es para siempre. Todo lo que ha ocurrido a raíz de la covid (No añado lo de 19 porque el virus lleva tanto tiempo con nosotros que ya le podemos hablar de tú) ha sido tan novedoso que merece la pena recordarlo y resumirlo desde un punto de vista simpático, gracioso, crítico, absurdo…".

El cómico vallisoletano Álex Clavero. Smedia

Finalmente, se servirá uno de los platos fuertes de la programación de Zaragoza Comedy. Ángel Martín servirá 'Punto para los locos', un espectáculo que se basa en su primer libro y 'bestseller' 'Por si las voces vuelven'. Un espectáculo de humor en el que explicará al público algo que él mismo ha aprendido, ya que "lo único que nos diferencia no es si estás o no estás loco, sino a que volumen se escuchan esas voces". El doble 'sold out' para el Teatro Principal refrenda el interés que Martín despierta en Zaragoza, donde en 2022 ya agotó todas las localidades en el Auditorio.