La ampliación del Museo de Zaragoza y la restauración de las pinturas de la Mantería se iniciarán en 2024

El proyecto arquitectónico para la ampliación del Museo de Zaragoza y la restauración de la iglesia de la Mantería podrían comenzar en 2024, después de que, en ambos casos, se firmen sendos protocolos de cesión de los edificios al Ministerio de Cultura. El presidente aragonés, Javier Lambán, y el ministro de Cultura, Miquel Iceta, se reunieron este miércoles en Zaragoza, visitaron ambos edificios y firmaron un acuerdo de colaboración que no fija plazos ni dotaciones económicas. En realidad, la situación de ambos proyectos no ha avanzado mucho desde julio del año pasado, cuando ambos se reunieron en Madrid y acordaron la ampliación del museo y el traslado del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza a un edificio de nueva planta. Este último asunto ha entrado de momento en vía muerta. Según ha reconocido el ministro, no se ha encontrado el emplazamiento adecuado para construirlo. "Va a haber nuevo Archivo, sí, pero necesitamos que se nos indique dónde construirlo", subrayó.

Respecto al Museo de Zaragoza, donde se firmó el acuerdo de colaboración y se mantuvo un encuentro con la prensa, éste va a ser objeto de importantes obras de acondicionamiento en los próximos meses. Se va a intervenir en la tercera planta del edificio, readaptando almacenes y oficinas, con un coste cercano al millón de euros, 200.000 este año y 787.000 el año que viene. Eso es lo más inmediato y en nada afecta a la ampliación del centro incorporándole el edificio de la antigua Escuela de Artes. Después de que se firme la citada cesión del edificio al Ministerio de Cultura, éste tiene previsto demoler algunas incorporaciones que se han hecho al edificio a lo largo de los años (talleres), redactar el proyecto arquitectónico, licitar la obra y adjudicarla antes de que termine 2024. La idea en principio es que del proyecto para la antigua Escuela de Artes se ocupen los arquitectos del ministerio (lejos quedan los tiempos de proyectos redactados por Herzog y De Meuron) y no unir físicamente el edificio con el museo actual.

En cuanto a la Mantería la idea es bastante parecida. Según el consejero de Cultura, que fue quien firmó el convenio con el ministerio, "en abril se contratará una nueva fase de obras de consolidación del edificio, que se centrarán en reforzar la cúpula central". Paralelamente, se ha venido trabajando en la medición de los problemas de construcción y de pinturas, en la eliminación de las humedades y en llegar a un acuerdo con las monjas propietarias de la iglesia. El Ministerio de Cultura, la DGA y la orden religiosa (escolapias) firmarán un acuerdo por el cual se cede la propiedad del edificio al Gobierno español durante un periodo de 50 años. "Esto, que tendrá lugar en las próximas semanas, nos va a permitir intervenir en el edificio", apuntaba Iceta. Técnicos del Instituto de Patrimonio Histórico, que ya han estado estudiando la situación del conjunto pictórico, redactarán el proyecto y supervisarán su ejecución. La idea que manejan tanto el ministerio como la DGA es que el trabajo sobre las pinturas, una vez terminadas las obras arquitectónicas, comience en 2024.

Pocas novedades se pueden destacar también sobre otros proyectos que atañen a ambas instituciones. Respecto al legado de Joaquín Costa, adquirido recientemente por el Ministerio para depositarlo en el Archivo Histórico Provincial de Huesca, Iceta destacó que los documentos están siendo catalogados actualmente en el Archivo Histórico Nacional y que serán entregados este año, "quizá antes del verano". En cuanto al Archivo de la Corona de Aragón, cuyo patronato se reunió el año pasado por segunda vez y tras más de una quincena de años de parón, el ministro se mostró "confiado" en que se reúna una vez este año. Ello difiere de lo anunciado el año pasado, cuando se acordó que a lo largo de 2023 se mantendrían dos reuniones. Y en cuanto a la posibilidad de que la jota española sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Iceta se ha mostrado convencido de que la declaración saldrá adelante.