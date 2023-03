Castrillo-Ferrer: “El escenario es el mejor lugar del mundo. Es diversión, espiritualidad y pasión”

Tal día como hoy, 27 de marzo, se celebra el Día Mundial del Teatro, una fecha marcada desde 1961 por el Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO, que se fijó en el inicio de la temporada escénica en París desde 1954. El Instituto Internacional de Teatro organizó una jornada mundial en Helsinki para enfatizar la importancia del teatro, se repitió al año siguiente, y se consolidó una tradición que cada vez se celebra en más países del mundo. Todos los años, un dramaturgo o alguien vinculado al teatro redacta un manifiesto que se lee en multitud de foros. El de este año es de la actriz egipcia Samiha Ayoub. El mensaje suele traducirse a más de 50 lenguas. Hasta ahora, 60 personajes del teatro del planeta han reflexionado a través de sus mensajes acerca de las artes escénicas, la cultura, la convivencia y la paz.

El Día Mundial del Teatro precede en Aragón a la Gala de las Artes Escénicas que celebra la Asociación ARES todos los años en el Teatro de las Esquinas, a las 19.00, donde será galardonada, entre otros, Ana Labordeta por su trabajo y su promoción del teatro aragonés fuera de la Comunidad. Por ello, Heraldo.es ha contactado con directores, escritores, actores (Alberto Castrillo-Ferrer, Alba Gallego. Blanca Lainez, Luis Rabanaque, Blanca Resano, Esteban Villarrocha), y les ha hecho algunas preguntas sobre el teatro.

LAS PREGUNTAS

-1. ¿Qué debemos celebrar el Día Mundial del Teatro, cuál es el lugar del teatro en la sociedad?

-2. ¿Cómo vives el teatro en su conjunto , como parte activa de él, qué te da , qué te emociona?

-3. ¿Podría recomendarnos dos libros y dos montajes escénicos que le hayan gustado O que tenga en en la cabeza?

-4. ¿Cuál sería el fragmento teatral y la frase que retratan su pasión por ese oficio?

Alberto Castrillo Ferrer en la representación de 'Ildebrando Biribó'. José Miguel Marco.

ALBERTO CASTRILLO FERRER

-1. Debemos celebrar y reivindicar el teatro como el lugar donde seguir dudando de todo. Es el espejo del ser humano, con nuestras miserias y nuestras grandezas. Es la independencia, la libertad, la emoción y la vida.

-2. El escenario es el mejor lugar del mundo. Me da seguridad, diversión, espiritualidad y pasión. Me emociona trabajar en equipo y que el público disfrute. Me emociona encarnar un personaje o levantar un texto sobre la escena. Me emociona hacer reír. Y me emociona haber encontrado mi lugar en el mundo. El teatro consigue que miremos a nuestro interior cuando estamos sentados entre nuestros vecinos, porque es en ese contexto de asamblea, de sociedad, de plaza, de polis... en esa “individualidad acompañada” cuando se produce la catarsis.

-3. Dos de mis libros de cabecera son ‘Un actor a la deriva’ de Yoshi Oida y ‘Con Shakespeare’ de Peter Brook. Me marcó profundamente el montaje de ‘El sueño de una noche de verano’ que hizo Helena Pimenta con Ur Teatro en 1992 y unos años más tarde ‘Le dernier Caravansérail’ (2003) de Arianne Mnoushkine en el Théâtre du Soleil.

-4. El monólogo final de Cyrano de Bergerac en el que les habla a sus propios fantasmas me emociona siempre, y quizá me represente un poco. Ahí va un fragmento:

¡Ríe! ¿qué decís? ¡Hablad!

¿Que no triunfaré, canalla?

¿Que es inútil mi batalla?

¡Ya lo sé! ¡Qué novedad!

Tiene mucha más belleza

La lucha sin esperanza

De ganar. Eso es templanza,

Perder, pero con nobleza.

¿Y esos mil revoloteando?

¡Cómo me sois conocidos!

Viejos enemigos míos,

Toda la vida acechando.

Los prejuicios, la vileza,

La envidia, la antipatía,

El odio, la cobardía.

Y, ¿cómo no?, La pereza.

¿Que transigí alguna vez?

¿Cuándo? ¡Jamás! ¡Ni en un Gesto!

Pero… ¿Para qué contesto?

Si quien habla es la idiotez.

Sucumbir, morir, zanjar…

¿Qué importa caer a tierra?

No daré tregua a esta guerra,

No pararé de luchar.

Etc.

"Me emociona encarnar un personaje o levantar un texto sobre la escena. Me emociona hacer reír. Y me emociona haber encontrado mi lugar en el mundo", dice Alberto Castrillo Ferrer.

*Alberto Castrillo Ferrer es actor, dramaturgo y director teatral de la compañía Teatro Negro. Codirige los festivales de Murillo de Gállego y es asiduo colaborador de Els Joglars.

La joven actriz Alba Gallego, a la que vimos con fuerza y personalidad en 'Los hermanos Machado' y 'Edipo'. Martín Clemente.

ALBA GALLEGO

-1. En mi opinión en El Día Mundial del Teatro debemos de celebrar y reivindicar la cultura del arte escénico, y todo lo que el teatro nos da a la sociedad. Como decía Shakespeare el teatro es el espejo que se pone enfrente de la sociedad, para despertar, para emocionar, algo tiene que pasar.

-2. Es como una catarsis dentro de mi cuerpo conectado a la vez con mis compañeros y el público. De repente te ves ahí con la necesidad de comunicar, de contar una historia, de dar el grito de ese dramaturgo, de ser la vía de comunicación para transmitir un ensañe importante a la sociedad. Me da la oportunidad de conocernos más como sociedad y como individuos. ¿Qué somos? ¿Qué importancia tenemos? Me emociona el poder utilizar mi cuerpo, mi cabeza, los sentidos, el instinto para dar vida a personajes que tienen algo que gritar al mundo y cuando coges la ola de ese personaje…, qué fuerza tiene.

-3. Dos libros: ‘El tragaluz’ de Antonio Buero Vallejo; me quedo con su frase: “Cómo no devorar y no ser devorado”. Y ‘Todos eran mis hijos’, de Arthur Miller; de ahí elijo esta frase: “Todos somos responsables frente a todos”. Me inclino por estos dos montajes: hace poco vi ‘La noria invisible’, de José Troncoso, y me dejó maravillada. Y ‘De ratones y hombres’ de John Steinbeck, dirigido por Miguel Ángel del Arco.

4. Me quedaría con Carol, de ‘El Tiempo y los Conway’ de J. B. Priestley: “Mamá, yo no sé si querré estar toda la vida en un escenario o querré otra cosa, yo lo que quiero es vivir, y subir las montañas y bajar los ríos en canoa y rodearme de todo tipo de gente, y estar en la casa nueva de Kate, y con Alan y reírme de su pipa y leer libros juntos. Yo lo que quiero es Vivir y no me importan los hombres con título. Vivir, mamá, vivir”.

Alba Gallego: "Me emociona el poder utilizar mi cuerpo, mi cabeza, los sentidos, el instinto para dar vida a personajes que tienen algo que gritar al mundo y cuando coges la ola de ese personaje…, qué fuerza tiene"

*Alba Gallego es actriz. Ha colaborado en diversas compañías, y con El Temple ha hecho ‘Los hermanos Machado’.

La actriz y cantante Blanca Lainez, a la que vimos en 'La Margarita de Federico', y hora trabaja en musicales. Archivo Blanca Lainez.

BLANCA LAINEZ

-1. Quizás nada en concreto, quizás sencillamente celebraría que existe, que alguien tuvo la maravillosa idea de empezar a contar historias y que a día de hoy tenemos la suerte de que no ha quedado en el olvido, sigue en nuestras calles, salas y vidas. Ese es su lugar, él es el que consigue parar de vez en cuando este ritmo loco que llevamos para recordarnos quienes somos y qué está pasando a nuestro alrededor continuamente para bien y para mal. Tengo la sensación de que es de lo poco honesto que nos queda.

-2. Tengo dos formas de vivir el teatro, una que aparece en muchas ocasiones es la del miedo, miedo a vender mi alma a algo que en muchas ocasiones no me da de comer o me mete en unos jardines que inevitablemente me hacen llevar un modo de vida muy distinto al de la gente que me rodea. Me explico, vivo comprometida con el teatro, mi rutina le pertenece a él, siempre va antes que nada, así que me cuesta llevar una vida 'normal'.

La otra es la culpable de que siga aquí. No sé, es difícil de explicar, porque no se trata sólo de contar historias, se trata de Fe, de la magia que ocurre en la función cuando empieza esa simbiosis con el espectador, cuando sabes que lo que vais a vivir en esa hora de función es único e irrepetible. La función sale, es sagrada y en ocasiones todo esto es un milagro.

-3. Libros: ‘Decadencia a la Griega’ de Steven Bercoff y ‘Muerte accidental de un anarquista’ de Dario Fo. De los montajes, me quedo con ‘Juicio a una zorra’ de Miguel Ángel del Arco, con Carmen Machi, y ‘A vueltas con Lorca’, Carmelo Gómez.

-4. “Yo quisiera quererla como quisiera tener sed delante de las fuentes”.

Blanca Lainez: "Vivo comprometida con el teatro, mi rutina le pertenece a él, siempre va antes que nada, así que me cuesta llevar una vida 'normal'"

*Blanca Lainez es actriz y cantante. Participó en el montaje ‘La Margarita de Federico’ de Blanca Resano.

Luis Rabanaque en acción teatral y cinematográfica: con la camiseta del Real Zaragoza, una de sus pasiones. Archivo Rabanaque.

LUIS RABANAQUE

-1. Lo explicó de forma precisa y preciosa Juan Mayorga al recibir el Premio Princesa de las Letras. Habló de letras, de reunión, de compañía. Es motivo de celebración que un oficio siga reuniendo personas alrededor de él para disfrutar, para emocionarse, para reflexionar, dos mil quinientos años después de la primera puesta en escena. El teatro está más vivo y es más necesario que nunca.

-2. Desde hace más de treinta años el teatro es mi vida. Mucho antes ya participaba como público y como lector. Con el tiempo he aprendido a disfrutar no solo en el escenario ante el público. Me parece un privilegio compartir con el resto de oficios el período de creación.

-3. Dos libros podrían ser: ‘Luces de Bohemia’ de Valle Inclán y ‘La casa de Bernarda Alba’ de García Lorca. Dos montajes, ‘El sueño de una noche de verano’ de Voadora y ‘Ubú President’ de Els Joglars.

-4. Quizás porque es un proyecto que tenemos entre manos, cualquier fragmento de ‘¡Ay, Carmela!’ de Sanchis Sinisterra. Me emociona mucho esta historia de dos actores que intentan sobrevivir a la barbarie. Por ejemplo, la escena en la que tras volver de la muerte, Carmela tiene que regresar a ella para desesperación de Paulino: ... “PAULINO.- Prométeme que volverás, Carmela. No me puedes dejar así... CARMELA.- ¿Así? ¿Cómo? PAULINO.- Pues así, con este... con esta... Bueno, tú ya me entiendes. CARMELA.- Sí, te entiendo. Haré todo lo posible por volver...”.

Luis Rabanaque: "Con el tiempo he aprendido a disfrutar no solo en el escenario ante el público. Me parece un privilegio compartir con el resto de oficios el período de creación"

*Luis Rabanaque es uno de los miembros del colectivo ‘Oregón Televisión’. Es actor, guionista y documentalista; y asiduo colaborador de ‘Artes & Letras’ de HERALDO.

Blanca Resano, en uno de los lugares donde ha fraguado sus mejores éxitos: el Teatro Principal. Archivo Blanca Resano.

BLANCA RESANO

-1. Celebramos que el teatro, como dijo Federico, sigue siendo, afortunadamente, “una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre”. El lugar del teatro en la sociedad está ahí donde siga vibrando la vida y hombres y mujeres necesiten seguir explicándolo, de hecho, es el mejor lugar para poder hacerlo.

-2. Me considero parte absolutamente activa del oficio teatral, de hecho, mueve mi vida, es mi trabajo, forma parte de mi tiempo libre como algo que me renueva y revitaliza. También me erosiona y me convierte en vulnerable, pero sigo unida a la acción teatral como significante de todo lo que soy e incluso de lo que no.

-3. Dos montajes: ‘Silencio’ de Juan Mayorga, con Blanca Portillo, y ‘Todas las canciones de amor’ de Santiago Loza, con Eduard Fernández y dirección Andrés Lima.

-4. Lo más reciente en lo que he estado trabajando con mis alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza de Lope de Vega en ‘La Dama Boba?: “Mil gracias, Amor, te doy, pues me enseñaste tan bien, que dicen cuántos me ven que tan diferente soy”.

Blanca Resano: "El teatro también me erosiona y me convierte en vulnerable, pero sigo unida a la acción teatral como significante de todo lo que soy e incluso de lo que no"

*Blanca Resano. Actriz, directora teatral y profesora de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. En los últimos años ha dirigido 'Doce reinas', 'Yo soy Coco' y 'La Margarita de Federico'.

Esteban Villarrocha, empresario y director teatral, en el interior del Teatro Arbolé. Ana Rioja.

ESTEBAN VILLARROCHA

-1. Celebramos la gran ceremonia del teatro que sigue persiguiendo recuperar el reconocimiento social como forma de expresión de las pasiones humanas, una ceremonia presencial que no deja de ser una asamblea ciudadana fundamental para acercarnos a una realidad interpretada, debemos volver a entender el teatro y la cultura como una pata fundamental del estado del bienestar.

-2. Para mí es mi oficio del que he vivido los últimos 35 años, por lo que no puedo más que estar agradecido y devolverle cada día lo mucho que le debo, a mí me ha permitido vivir, tener amigos entrañables y viajar por todo el mundo ¿qué más se puede pedir a una profesión libremente aceptada? Me siento un privilegiado.

-3. Las ‘Obras Completas’ de William Shakespeare, ilustradas por Plensa y editadas por Círculo de lectores, magnifica edición, un libro objeto de culto. Y ‘Los cinco continentes del teatro’ de Eugenio Barba y Nicola Savarese, de la editorial Artezblai, una hermosa historia del teatro universal en una edición cuidada y muy documentada. ¿Montajes? De Angélica Liddell, ‘El año de Ricardo’, tanto leerla como ver su representación. Conmueve esta reinterpretación de ‘Ricardo III. Mi reino por un caballo’. Hay dos obras que me marcaron y que vi en el Teatro Principal usando las entradas de clac: ‘Siete meditaciones sobre el sadomasoquismo político’ del Living Theatre de Julian Beck y otra la interpretación de Jeanne Moreau en el Teatro Principal de ‘Le récit de la servante Zerline’. Aunque me pase un poco: siempre pienso en cualquier montaje del maestro Peter Brook. Recuerdo el gran teatro de Moscú del maestro titiritero Sergei Obraztsov que visitó el Teatro Principal durante los años que se celebró en Zaragoza el Festival Internacional de títeres de la mano de Pilar Ariza. El Teatro Principal ha sido decisivo en mi pasión por el arte de Talía.

-4. Me quedaría con esta frase del dramaturgo italiano Castellucci: “El teatro debe zarandear al espectador, conmoverlo hasta el punto de modificar sus puntos de vista. No me vale el teatro que muestra lo que ya conocemos, que se convierte en un hábito”.

"El teatro a mí me ha permitido vivir, tener amigos entrañables y viajar por todo el mundo ¿qué más se puede pedir a una profesión libremente aceptada? Me siento un privilegiado", dice Esteban Villarrocha

*Esteban Villarrocha no solo es un apasionado radical del teatro, sino que es editor teatral y director gerente de Arbolé.