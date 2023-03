Bunbury: "Tu propia obra pasada se convierte en una alargada sombra"

Enrique Bunbury se ha autoimpuesto la costumbre de interactuar con sus seguidores a través de un consultorio semanal en el que responde algunas de las preguntas que le trasladan.

En esta ocasión, le cuestionan sobre la calidad y sobre el lugar que ocupan en su extensa discografía sus dos últimos lanzamientos, 'Posible' y 'Curso de levitación intensivo'. El cantante profundiza en el discurso de las interferencias que supone el pasado para analizar y valorar el presente. "Una cosa tiene clara cualquiera que lleve una larga temporada ofreciendo su obra al público (pongamos más de veinte años y con algo que pueda considerarse un éxito aceptable o moderado): tu propia obra pasada, se convierte en una alargada sombra que complica la atención y la emoción que en el público puedan suscitar tus nuevas canciones. Entiendo, desde hace tiempo, que mis nuevos álbumes sufren de ese pre-juicio que, quizás, no sea del todo justo. Obviamente, lo más importante siempre será la conexión entre artista y aficionado, a través de la obra. Algunas veces, conectas y otras, no", explica.

Y desmenuza los factores que intervienen: "Muchos son los condicionantes: el momento en el que se escucha un álbum, las oportunidades que le otorgas y, por supuesto, la calidad (siempre discutible). El público vivió con el entusiasmo de su propia juventud, las canciones del pasado. Sus vidas cambiaron y ahora escuchan con oídos distintos. En tiempos de Héroes del Silencio y en los primeros diez años de mi carrera solista, todavía disfrutábamos de una radio y medios de comunicación atentos a lo que se hacía en el rock y música alternativa latina e hispana. Actualmente, la atención mediática se posicionó en otra dirección. Así, el aficionado, tiene que hacer un doble esfuerzo, de búsqueda y escucha, individualmente y, rara vez, estos géneros se pueden escuchar accidentalmente en la radio, los clubes y otros. Así, para los creadores, la cosa de la conexión con el público, se complica".

Aspirar a la grandeza

El intérprete zaragozano ejerce la autocrítica en este interesante análisis sobre su obra reciente: "Soy muy consciente de que ninguno de mis álbumes tiene la unanimidad crítica. Creo que en todos ellos hay canciones que me podría haber ahorrado. También creo que algunas canciones están razonablemente bien y podrían justificar el entusiasmo de muchos de vosotros. Unas pocas, incluso el mío".

Finalmente, comparte una reflexión más global sobre la función del artista y sobre el reconocimiento externo a sus creaciones: "Pensar que un disco es bueno o malo, es indiferente e inadecuado. Con los discos (igual que con el cine, la pintura, la fotografía o la poesía), conectas o no conectas. El arte más inverosímil, tiene un significado especial para alguna persona, en algún lugar del planeta. Considerar que un artista no se ha esforzado o no ha hecho lo suficiente para que su nueva obra se pueda considerar maestra, es absurdo. Todos deseamos la grandeza y aspiramos a una gloria que es muy difícil de alcanzar".