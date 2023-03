Un repóquer aragonés tocará todos los palos sonoros en el II Vive Latino de Zaragoza

Desde que se hiciera público el cartel del II Vive Latino España de Zaragoza, que se celebrará los próximos 8 y 9 de septiembre en el Espacio Expo de Ranillas (entradas y abonos en ticktmaster.es), ha pasado una tercera parte del tiempo de espera. Tras las sorpresas y alegrías iniciales de los convocados, todos preparan con mimo el repertorio que desplegarán en la magna cita, que regresa al lugar en el que nació tras convencer como sede a propios y extraños.

Hay cinco representantes de Aragón: Calavera y Tachenko actuarán el viernes 8, mientras que Erin Memento, Los Bengala y Gran Bob con sus Leones del Bluegrass lo harán el día 9. Más: Ramón Gacías estará con Los Santos Inocentes, se espera a Gabriel Sopeña como invitado de Loquillo y también se apuesta por talento de la tierra en la parcela de los DJ de continuidad, aún no desvelados.

Calavera

El proyecto de Álex Ortega ha seguido una trayectoria guadianesca desde su arranque, pero lleva un par de años disfrutando de aguas anchas, gracias al empujón que supuso el tema ‘Ámbar’ (a dúo con Eva Amaral) en su eco nacional. Siempre marcadas por la melancolía y el minimalismo sonoro, sus canciones parecen perfectas para un atardecer junto al río. Ya experimentó tal cosa en su día en el Espacio Expo con Limnopolar, proyecto en el que centró sus esfuerzos creativos en la primera década de este milenio.

Tachenko

La banda que encabezan Sebas Puente y Sergio Vinade comenzó su carrera musical en 2002, entonces con el batería Andrés Perruca (El NiñoGusano) como tercera pata. La formación se consolidó para el primer disco con Miguel Yrureta (Big City, hoy en Los Reyes del Joropo) al bajo y Ricardo Vicente (La Costa Brava) en los teclados y la guitarra. Edu Baos entró más adelante y se mantuvo en el bajo durante varios años, lo mismo que Alfonso Luna en la batería, donde continúa.

En los últimos tiempo también ha participado en el sonido de la banda Libi García (bajo) yDiego Luis ‘Pit’ en los teclados. Lo de Tachenko es pop del bueno, inmaculado, intenso y pasional. Tienen ocho elepés a sus espaldas, y el último ha salido este mismo año, ‘Las discotecas de la tarde’.

Erin Memento

Ya no es una promesa. Sus 25 años no son argumento para catalogarla como tal, y el hecho de que su carrera haya derivado hacia un estrato ‘de culto’ por no plegarse a modas o tendencias es pura elección vital de la artista zaragozana. Actualmente radicada en Los Ángeles, donde ya vivió en los últimos años de su adolescencia, Erin atesora un puñado de excelentes canciones y una puesta en escena sobria, elegante, sin esconder homenajes a gente como PJ Harvey o Sam Vincent. Además, su estética rompedora le confiere una personalidad que marca diferencias con sus pares generacionales.

Los Bengala

La banda zaragozana que empezó como un dúo con Borja Téllez y funciona a tres corazones desde 2021 garantiza la descarga de adrenalina más palmaria del festival, y no solamente entre los aragoneses. Guillermo Sinnerman, que anda sobre el toro mecánico desde el principio (aunque este mes funge de bajista con los madrileños Black Maracas en su gira estadounidense), tiene a su vera a Juan Carlos Gonzalez y Álvaro Clemente. Sus discos ‘Incluso festivos’ y ‘Año selvático’ son totalmente reveladores del sonido del grupo... y si hay suerte y se marcan ‘Salvaje’, la versión de Los Saicos, la fiesta será completa.

Gran Bob y sus Leones del Bluegrass

El zar de Vinos Chueca ha hecho de Casetas (con permiso de Pedro Botero) un reducto de la música sureña estadounidense. Tiene tres discos grabados y acaba de presentar un homenaje sonoro a Joaquín Carbonell, el vate que uniera su voz a la de Bob y David Giménez en el descacharrante proyecto Los Tres Norteameircanos durante sus últimos años. Ver a Roberto Artigas y sus cuatro décadas largas de oficio y amor a la música en el cartel es una de las grandes alegrías de esta edición.