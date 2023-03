La XVII Feria del Libro Viejo y Antiguo pasará dos semanas en la plaza de Aragón

La XVII edición de la Feria del Libro Viejo y Antiguo de Zaragoza ya es un hecho. Este jueves se han abierto las casetas de la plaza Aragón y ha comenzado la caza del tesoro en uno de los segmentos más románticos de la cultura, una oda analógica al gusto por leer que cree en las segundas y quintas vidas de obras que ya han hecho disfrutar a otros. Allá se puede encontrar de todo: desde segunda mano muy reciente hasta volúmenes de hace cinco siglos. Continuará hasta el 9 de abril, en horarios de 11.00 a 14.00 y 17.00 a 21.00.

Manuel José Pedraza, catedrático de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Zaragoza e investigador de libros antiguos, se encargó del pregón inaugural junto a la primera caseta que, con una robusta coherencia corresponde en esta feria a la casa Prólogo. “En mis investigaciones estudié la figura de Juana Millán. una gran aragonesa, de trayectoria profesional espectacular. No sabía leer ni escribir, y sin embargo sacó adelante un negocio de librería e imprenta que mantuvo hasta su muerte. Me atrevo a decir que es mi amor platónico, confesado a mi esposa -bromeó­- y creo que es justo recordar hoy su carácter pionero. Cuando ella comenzó a trabajar en la imprenta no había pasado aún el siglo desde que Gutenberg la inventara”.

Entre los presentes figuraban la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández; el Director general de Cultura de la DGA, Víctor Lucea, y el bibliófilo José Luis Melero, que no disimulaba su nerviosismo y ganas de recorrer las casetas en busca de nuevos hallazgos. Las casetas situadas en la plaza Aragón, en sentido hacia plaza de España, son Marcos Ortiz, Hallazgo, Altossal, Libros del Rescate, Libros con Historia, Shekmet, El Asilo del Libro, García Prieto, Russafa, Luces de Bohemia y la citada Prólogo. Proceden de Aragón, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, País Vasco y Navarra,

Pablo Parra, presidente de la Asociación de Libreros de Viejo y Antiguo de Aragón (Alvada), manifestaba este jueves que esta decimoséptima edición aspira a sostener el renovado interés por la lectura que trajo la pandemia. “Yo creo que sí hay interés; la gente se ha volcado con el libro, y una ocasión como la de estos días, con joyas que ya no encuentras fácilmente en las librerías que aparecen acá desde 3 euros, es muy interesante. Yo mismo estoy atento siempre, cuando me avisan para ver cosas, acudo y si puedo comprar, compro; si no lo hago -sonríe- es que simplemente esa compra no era para mí”. Por su parte, Libris (Asociación de Libreros de Viejo) también apoya la feria.

Antonio Lorenzo está al frente de la caseta El Asilo de Libros, y llega de Valencia. “No es un cementerio de elefantes, ¿eh? Aquí puedes encontrar un poco de todo, libros recuperables que quieren continuar muy vivos. Tengo aquí una edición de las Cartas de Santa Teresa de 1778, en cuatro volúmenes, que probablemente se venderán pronto. Tienes carteles del Equipo Crónica, mucho cómic y hasta obras recientes. Me dicen los que la conocen que esto se parece a la Cuesta de Moyano de Madrid, pero yo creo que es mejor la nuestra, porque aquello ha decaído un poco y nosotros vamos a más”.