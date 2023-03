Alfonso Vicente-Gella: "La clave es no perder la pasión por hacer mejores canciones"

‘Femenino Singular’ es el cuarto single de adelanto del nuevo disco de El proyecto Pux, la idea musical del compositor y cantante zaragozano Alfonso Vicente-Gella, titulado ‘Estrella del rock and Roll’, que se presenta este sábado día 25 de marzo en La Lata de Bombillas. En la canción que da título al videoclip participan el joven pero ya veterano Cuti Vericad, y con él Jorge Martínez (poeta y líder de Despierta McFly) como voz principal, y la participación de los músicos Antonio Giménez, Octavio Lozano, Miguel Sanjuán y el propio Alfonso Vicente-Gella.

Cuenta el líder de la banda que realización del videoclip la ha asumido el director Pablo Lozano, autor de documentales como ‘Salvar al quebrantahuesos’ o ‘Quixotes’, y que ha contado con la colaboración de la bailarina y coreógrafa Alba Torres, a partir de un guión de Pablo Lozano, Alba Torres y Alfonso Vicente-Gella, autor también de la canción. “Es un trabajo hecho en equipo, a partir de tres disciplinas artísticas diferentes, que ha dado como resultado un videoclip de excelente calidad”, dice Alfonso Vicente-Gella.

Vicente-Gella, siempre tan activo como emprendedor y un auténtico músico pasional, da algunos datos más sobre este proyecto en una breve entrevista. ¿‘Femenino singular’ es una apuesta por el feminismo, por la igualdad o la incorporación del músico a un asunto de actualidad?

La verdad es que en principio no, o no del todo. Es una canción que reflexiona sobre la fidelidad, que es un tema sobre el que todos reflexionamos de vez en cuando. Sí que es cierto que al haberse hecho el guión a tres bandas, con diferentes miradas, se han aportado elementos en consonancia a la tendencia actual a darle la vuelta a determinados asuntos, a invertir los roles, a que la mujer deje de ser un elemento pasivo en las historias que se cuentan. No lo veo como un alegato feminista, a pesar de lo que el título pueda sugerir y de que se haya estrenado en el mes de marzo, pero tampoco es completamente ajeno al tema.

¿Cómo valora su trabajo, cada vez más constante y creo que más elaborado?

Lo veo casi como una huida hacia adelante. Hacer este tipo de música en estos tiempos es algo bastante heroico. La clave creo que es no perder la pasión por intentar hacer cada vez mejores canciones, que al final son lo más importante, y saber rodearte de gente que te ayude. Normalmente yo me hago mis videoclips, pero en esta ocasión he recurrido a mi amigo, el realizador Pablo Lozano, que ha hecho un trabajo magnífico. Y me ha gustado mucho abrirme a una disciplina diferente como es la danza, gracias a la bailarina y coreógrafa Alba Torres. Creo mucho en la colaboración, y en mezclar elementos diferentes y salirse de los estereotipos. En la música a veces hay mucha rigidez estilística, y eso es muy aburrido.

Ya que lo dice, ¿qué le está dando la música?

Evidentemente ni fama ni dinero. Eso ya no pasa, sobre todo con el tipo de música que hago. Ahora las recompensas se miden de manera diferente. El proceso creativo es maravilloso. Siempre es mi parte favorita. Al margen de eso, lo más importante que me ha dado la música son experiencias, y conocer a muchísima gente. Mi círculo social se ha ampliado de manera notable en estos años.

Eso no está nada mal, ¿no?

Y he perdido la cuenta de la cantidad de días increíbles que he vivido gracias a esto. Ya sea en eventos, estrenos, conciertos, grabaciones, rodajes de videoclips, etc... Este lunes, por ejemplo, pasamos toda la tarde en un centro cívico grabando otro videoclip con el mismo equipo. Días así son la mejor recompensa.

¿Se siente cómodo en este formato de ir entregando canción a canción, a modo de adelanto del disco, o ya es algo imparable?

Está claro que es el camino que hay que seguir. Nosotros estrenamos ahora el nuevo disco, que seguramente será el último con ese formato. Tiene ocho canciones, que es una cifra bastante sensata. Pero incluso así ya empezamos a sentir que son demasiadas. Yo prefiero ir sacando canciones poco a poco, y seguir contando historias con los videoclips, y en el futuro seguiré por esa línea. Grabar dos o cuatro canciones cada cierto tiempo, e ir sacándolas con algún videoclip a medida que las vaya acabando. Hay que adaptarse. Hoy nadie quiere escuchar discos de catorce canciones.

¿Y eso?

Es una pena, seguramente, pero tampoco soy demasiado romántico en ese sentido. Conviene evolucionar con los tiempos, o intentarlo al menos.