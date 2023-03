El Museo de Zaragoza invita a leer a Sender para descubrir su figura poliédrica

"Hay solo dos maneras de librarse uno de sí mismo, que son el amor y el arte". Esta es una de las frases que acompañan al visitante durante su recorrido por la exposición 'Ramón J. Sender. Memoria bisiesta', inaugurada este miércoles en el Museo de Zaragoza. Una exposición que se lee y que invita a la lectura, y que busca, en un segundo plano muy evidente, llamar la atención sobre el legado literario de un autor todavía no reconocido como se merece cuando se cumplen 40 años de su fallecimiento. José Domingo Dueñas y Chus Tudelilla han ejercido las labores de comisariado de una muestra que ya pudo verse hace menos de un año en Madrid, de la mano del Instituto Cervantes, aunque en un formato ligeramente diferente.

La exposición tiene un ánimo reivindicativo. El presidente aragonés, Javier Lambán, ha querido traerla a Zaragoza después de visitarla en Madrid el año pasado, y este miércoles en la inauguración entonaba un mea culpa: "No hemos estado a la altura de las circunstancias en el cuadragésimo aniversario de la muerte de Sender, quizá porque 2022 estuvo tan lleno de aniversarios que no le dimos a este la importancia que tenía. La figura de Sender es inconmensurable desde cualquier punto de vista. Yo lo descubrí en mi juventud y desde entonces a hoy no he dejado de leerlo nunca".

'Memorias bisiestas: bajo el signo de sagitario' (1981) es uno de los últimos libros que publicó Sender (falleció al año siguiente), y con ese título se ha articulado un recorrido que bucea en todos los perfiles del escritor, incluso los menos conocidos.

Dos son los espacios de la muestra. En el primero se presenta la obra de artistas y fotógrafos que compartieron "su cartografía sentimental", con fotografías de Ricardo Compairé, Aurelio Grasa o de su tiempo de escolar (en una de ellas junto a María Moliner y Luis Buñuel) y pinturas de sus contemporáneos, como Félix Lafuente y sus vistas de la ciudad de Huesca. Hay también, obras de Ramón Acín, como su 'Alegoría del baile', en lo que constituye uno de los hilos narrativos de 'Memorias bisiestas', los nexos que unieron a artista y escritor.

Al segundo espacio se llega tras cerrar el anterior con un audiovisual, 'Sender: la emoción de los primeros gestos', de Marta Javierre Acín, compuesto por planos de las adaptaciones cinematográficas de 'Crónicas del alba'. Ese espacio es el núcleo fuerte de la exposición. Las paredes se han consagrado a presentar un cronograma de la biografía del escritor aragonés, junto a algunas de sus frases, extractos de sus cartas y textos diversos. En el centro se recrea un gabinete bibliográfico en el que se presentan primeras ediciones, traducciones y reediciones de un gran número de sus libros. Pero también se muestran otro tipo de materiales mucho más íntimos y personales, como una copia del certificado de defunción de Amparo Barayón, primera esposa de Sender, o el manuscrito de 'Monte Odina'. O también su agenda personal. Solo ese cuadernito, abierto por la A, dice muchas cosas de Sender: aparecen las direcciones y/o teléfonos de Ediciones Almar, Emile Arcé, Maxine Asher (fundadora de la American World University), Ramón Akal (editor), J. A. Bardem, Luis María Anson, Editorial Andorra, Karin Alin...

La obra literaria de Sender está acompañada de una selección de fotografías (destaca el conjunto de imágenes que documentan el paso por la frontera de españoles que se exiliaban al término de la guerra divil) y obras de arte (Federico Comps, José Luis González Bernal...). De Ramón Acín se presenta una escultura en chapa, su 'El agarrotado', de 1929. Y se exhiben también varias obras pictóricas del propio Sender, como 'Amulet 5', de 1967 o 'Retrato con cuervo'.

La muestra tiene muchas lecturas porque retrata también a una generación, la del exilio, a la que se están sumando nuevos estudios en los últimos años. Alberto Sabio, director del Instituto de Estudios Altoaragoneses, publicará en breve un libro sobre la American Literary Agency que puso en pie en Nueva York el aragonés Joaquín Maurín, con la ayuda de Sender.

Ramón J. Sender (Chalamera de Cinca, 1901-San Diego, Estados Unidos, 1982) escribió más de un centenar de libros de todo tipo de géneros, desde la novela al ensayo, pasando por la poesía. 'Memoria bisiesta' busca, según aseguraba este miércoles Chus Tudelilla, "que se lea a Sender, porque leyendo a Sender estás leyendo a España". "Fue un hombre -destacaba-, que se mantuvo solo pero digno. Hay momentos en la vida en los que hay que adoptar una posición y él lo hizo desde el principio". En la presentación de la muestra ha participado también Isidro Aguilera, director del Museo de Zaragoza.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 25 de junio, llega acompañada de un catálogo de 125 con textos de José Domingo Dueñas, Lorenzo Silva, Andreu Navarra, Donatella Pini, Alberto Sabio y Chus Tudelilla.