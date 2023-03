Bunbury elige el disco de su exbanda Los Santos Inocentes como uno de sus favoritos

Enrique Bunbury ha demostrado siempre una gran inquietud artística, especialmente con la música. Siempre tiene los oídos dispuestos a escuchar otras propuestas y otros sonidos. No se queda en los artistas más evidentes y populares y siempre bucea en propuestas más alternativas.

Periódicamente, cada trimestre, suele elaborar una lista con sus discos favoritos durante aquella temporada, las canciones que más han sonado en sus reproductores. Y acaba de hacer público el ranquin de este invierno que acaba de terminar.

Una lista en la que llama la atención la presencia del primer disco de Los Santos Inocentes, la banda que le ha acompañado por todo el planeta durante los últimos quince años y cuya colaboración ha concluido para iniciar una nueva etapa.

Los aragoneses Ramón Gacías (batería), Quino Béjar (percusión) y Santi del Campo (saxo), más Jordi Mena (guitarra), Jorge Rebenaque (teclados), Álvaro Suite (guitarra y voces) y Robert Castellanos (bajo) conforman este escuadrón que ha sido el sostén de Bunbury y que ahora vuela en solitario con un álbum titulado 'La orilla de los inocentes', que fue grabado en el verano del año pasado en un estudio de Bañeras del Penedés (Tarragona). Una formación que precisamente hará su gran estreno en directo este sábado en el Vive Latino de México. También está confirmada para la edición zaragozana de este festival en septiembre.

Pese a haber separado sus caminos, Bunbury reconoce el cariño que tiene a sus antiguos compañeros y no descarta colaborar puntualmente con ellos en el futuro. "Ha sido la banda más ecléctica y abierta que ha colaborado conmigo y les estoy bien agradecido por todo lo que han aportado. Por supuesto, no descarto volver a grabar con ellos, juntos o por separado. Ni tampoco descarto que, si algún día existe la circunstancia adecuada y el viento sopla a favor, nos juntemos para hacer algún concierto, ¡si es que me aceptan de nuevo como su cantante!", explicó hace dos semanas en el consultorio semanal que mantiene con sus fans.

Entre las recomendaciones musicales de Bunbury también está _JUNO, el proyecto paralelo de Zahara que recientemente visitó el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. Tampoco se olvida de Carlos Ann, un viejo amigo, que ha editado 'El disco negro', ni de los nuevos lanzamientos de Iván Ferreiro y de Carlos Goñi (Revólver).

Siempre con el oído en las nuevas propuestas, el exlíder de Héroes del Silencio pone el foco en artistas muy pujantes en el 'underground' nacional como Depresión Sonora con 'El arte de morir muy despacio', Joana Serrat con 'Hardcore from the heart', Shego con 'Suerte, chica' o Nuria Graham con 'Cyclemen'.

Y su querencia por todo lo latinoamericano queda refrendada con la formación colombiana Diamante Eléctrico con 'Leche de tigre', el argentino Daniel Melingo con 'S'il vous plait' o los venezolanos La Vida Boheme con ''Caribe, Caribe'.