La Ciudad de las Artes de Valencia acoge el rodaje de una serie de Star Wars

Parte del equipo de producción y rodaje de Lucasfilm se encuentran ya en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia para grabar una nueva entrega de una serie de Star Wars, sobre la que hay un gran secretismo por la firma de contratos de confidencialidad.

Miembros del equipo técnico y de producción, junto con la actriz irlandesa Genevieve O'Reilly, conocida por haber interpretado a Diana de Gales en la película 'Diana: Last Days of a Princess' y al personaje de Mon Mothma en la franquicia de Star Wars, ya acudieron el pasado domingo a ver la mascletà del último de las Fallas de 2023 en el balcón del Ayuntamiento de Valencia.

Varios carteles de señalización durante el rodaje de la nueva entrega de `'Star Wars' en la Ciudad de las Artes de Valencia EP

Según han informado a EFE fuentes municipales, miembros del equipo también se dejaron ver en algunos espacios de ocio y restauración de la ciudad, como el recién inaugurado Mercado de la Imprenta.

La productora pidió permiso al Ayuntamiento para ocupar, desde el 20 de febrero y hasta el 21 de abril, varios espacios en el barrio de Quatre Carreres, donde se encuentra la Ciudad de las Artes y las Ciencias -diseñada por Santiago Calatrava- y el pabellón donde juega el Valencia Basket.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias ha informado en su página web de la alteración de las sesiones de algunos de sus edificios por el rodaje.

Según fuentes del complejo, el Museo de las Ciencias se cerró al público este lunes a las 16.00, y volverá a hacerlo los días 30 de este mes y el 3 de abril, en el mismo horario.

El Hemisfèric no ofrecerá ninguna sesión de proyecciones los días 24, 25 y 28 de marzo; el día 30 de este mismo mes no se realizarán las sesiones de las 11.00 y las 12.00 y el 3 de abril no se realizan las de las 13.00 a las 20.00, ambas incluidas.

Además, la Concejalía de Deportes ha habilitado un nuevo espacio para aparcar en los partidos del Valencia Basket, ya que el aparcamiento de Quatre Carreres está ocupado por el equipo de apoyo del rodaje.

Fuentes de Valencia Film Office han señalado a EFE que hay un "gran secretismo" sobre el rodaje porque se han tenido que firmar contratos "megaconfidenciales".

Según publican varios medios, ha trascendido que se trataría de una serie de la franquicia Star Wars, y se han contratado a unos 700 figurantes.