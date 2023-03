Rosalía y Rauw Alejandro dan su primera entrevista a Ibai Llanos con declaración de amor y pullas incluidas

Son una de las parejas del momento y aunque los hemos visto en varias ocasiones en actitud cariñosa, ya sea en sus redes sociales o en eventos públicos, nunca habían concedido una entrevista conjunta. La española Rosalía y el puertorriqueño Rauw Alejandro lo han hecho ahora con un falso directo, grabado hace algunas semanas, en Twitch ante las preguntas de Ibai Llanos. ¿El motivo? La promoción de 'RЯ', un pequeño EP con tres canciones ('Beso', 'Vampiros' y 'Promesa') que publican este viernes en su primera colaboración musical.

Llevan cuatro años de relación sentimental pero sus caminos artísiticos no habían confluido aún por una razón de peso. "Nosotros siempre pusimos nuestra relación por delante. Meternos en el estudio y empezar a hacer un proyecto cuando estamos empezando... Primero decidimos sentar las bases de la relación y luego ya hacer música juntos", explicó Rosalía, que antes contestó entre risas a la pregunta de Ibai Llanos de si se iban a casar. "Pareces mi abuela", respondió la catalana.

Sobre su trabajo en 'RЯ', avanzaron que las tres canciones pueden entenderse como las diferentes fases del amor. "Una tiene que ver más con el pasado, otra con el presente y otra con el futuro", dijo Rosalía, y anunció que una es un bolero. Por su parte, Rauw avisó a sus fans de que "hay una que en las discotecas la van a ‘perrerar’ seguro”.

El 'streamer' les preguntó cómo es trabajar mano a mano y ambos se definieron el uno al otro con sinceridad. "Él es más fluido que yo, se adapta mucho", revelaba ella.

Mientras que Rauw confesaba que la catalana "es intensa, es difícil". "Para mí no es complicado porque como la conozco es más fácil. Yo sé cómo comunicarme con ella, sé cómo decirle las cosas. Si no me gustaba algo de la canción, yo esperaba para decírselo en un momento particular", decía. Aunque también reconocía algún que otro truco para intentar salirse con la suya: "Les decía a los otros productores: 'Chicos todos vamos a decir que esto es lo que nos gusta'", desvelaba el puertorriqueño ante la sorpresa de su novia. "¿Ah, sí? ¿Esta era la estrategia? Mira que haber venido aquí con Ibai para enterarme de las cosas...", respondía airada con esta pulla Rosalía.

Ambos se mostraron relajados durante la entrevista, de un poco menos de media hora de duración. Confesaron que llevan sus nombres tatuados y demostraron su complicidad y el amor que fluye entre ellos.

"Yo tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte y recuperarla. Sentía que no tenías miedo de querer y ser querido, aunque tardé en bajar la guardia", reconoció la autora de 'Motomami'. Con estas palabras logró emocionar a su novio, que no dudó en abalanzarse con cariño sobre ella para besarla en medio de la entrevista.

Hace unos días, la catalana publicó en su perfil de TikTok un adelanto del primer tema del EP, 'Beso'. En el vídeo se podía ver a los dos artistas muy acaramelados, con los rostros muy cerca entre sí mientras cantaban unos versos de su canción. Habrá que esperar hasta el viernes para conocer el resto de la letra.