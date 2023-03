Fruko (leyenda de la salsa): "La música genera entusiasmo, aunque se cante una tragedia"

Bienvenido a Zaragoza, maestro. ¿Qué significa la música en su vida?

Todo. Voy a cumplir 58 años de vida artística y no quiero bajarme de este aeroplano.

¿Cómo fueron sus inicios?

Empecé con 13 en una agrupación muy famosa en Colombia llamada Los Corraleros de Majagual. Mi primera canción se tituló 'La burrita' y fue versionada incluso en Francia con orquesta sinfónica. Mi profesor musical fue Antonio Fuentes, quien a su vez había sido instruido por el inventor y científico Thomas Alva Edison. Me enseñó desde niño todos los secretos de la fono-industria y los datos técnicos de las frecuencias para poder traducir los sonidos en éxitos musicales. Es muy grato vivir la vida entre la música y la historia.

¿Cómo le inocularon ese veneno?

Eso viene por dentro, en la cajita de Pandora. Como había recibido una instrucción tan buena, en la adolescencia ya iba surtido de experiencia de los tonos y las canciones. Además, siempre me ha encantado conocer la gramática de nuestro idioma español para poder surtirnos de buena información.

¿Qué poder tiene la música para seguir haciendo giras con 71 años?

El poder de la música es llegar a comprender que es algo que nos regala el señor Dios. Es un arte emocional, que genera alegría y entusiasmo, aunque se esté cantando una tragedia.

¿Qué ingredientes debe tener la buena salsa?

Los ingredientes son muy parecidos a los de la cocina. Debe tener una buena entrada, un buen segundo y un buen postre. No puede faltar la parte importante, que es la percusión. Los elementos melódicos y armónicos de la música son esenciales. Cuando escuchamos un minueto, un cuarteto o una orquesta de cámara es maravilloso. Pero cuando escuchamos una música acompañada por la percusión y esa percusión tiene un llamado a la danza, es cuando entramos en jolgorio, en fiesta. Los músicos principales de jazz van a Andalucía a descubrir en la guitarra los secretos de la música. La guitarra, cuando es electrónica, es el instrumento más completo. Pero cuando es la guitarra flamenca, la española, nos brinda la armonización con una serie de fórmulas y notas que es lo que seguimos buscando todos: buenas melodías. Así surgen fenómenos como el 'Macarena' de Los del Río, que acabó bailando y cantando todo el planeta, incluso presidentes de Estados Unidos. La música es un idioma universal y nos da esa satisfacción de conectar con personas de todo el mundo.

¿Qué siente cuando sus discos son reeditados medio siglo después de su lanzamiento original, perpetuando su legado?

Es una alegría sublime porque no todo el mundo logra con sus discos tengan esa certificación del paso del tiempo. Sucede algo parecido cuando tenemos una gran pintura ante nosotros y sabemos de su calidad, con grandes pintores españoles como Goya o Dalí.

Habla con mucho respeto de la cultura española. ¿Cómo le ha influido?

He tocado en todo el planeta, como Australia o Alaska, donde los públicos son diferentes, gente que vive de otra manera. En España y en este caso Zaragoza me siento muy bien. Los latinoamericanos nos vemos reflejados en la cultura española, que se encargó de llevar las negritudes a América y allí hubo una repartición. Una parte se fue a Nueva Orleans a formar el jazz. Otra a Santo Domingo para crear el merengue. Y por supuesto el son cubano. La capital musical de América es Cuba, sin duda, donde todos estos ritmos nos llevaron a un sincronismo muy bello.

La impactante portada de su disco de debut, 'Tesura'. Heraldo.es

¿Quién creaba las portadas tan locas y maravillosas de sus discos?

Fuimos un poco visionarios con lo que venía. En Colombia acostumbramos a ver las películas americanas e inglesas. Siempre he sido un admirador de James Bond. Tomaba esos ingredientes y los ponía en las portadas, que eran muy cinematográficas. Los campesinos de Cartagena de Indias preguntaban que dónde se proyectaba esa película, pero era la portada de uno de mis discos. Hubo incluso una que me tomé desnudo, 'Ayunando', porque un actor americano popularizó los desnudos en los 70. He tenido la dicha de estar cerca de los mejores a partir de los 80 en Los Ángeles, tanto directores como actores, como Tom Cruise o John Travolta. Estar cercano a ellos, que son iconos del mundo, fue otra satisfacción.