Zaragoza e Indianápolis, una conexión a ritmo de synth pop

El productor aragonés David Albalá, con una larga trayectoria musical (L4 Red, Hashima, Wasabi, Los Volcanes, Magnus Imperial Club…) lanzó en 2020 su proyecto The Biomechanical Toy para dar rienda suelta a su vena electrónica. El pasado año vio la luz un elepé en formato vinilo tras la autoedición en casete de dos temas, ‘The first’ y ‘The other’, con los que comenzó esta aventura creativa en la que evoca sonidos de la década de los 80.

Ahora, The Biomechanical Toy alumbra ‘Velvet twilight’, un nuevo sencillo de synth pop al que Albalá ha dado forma junto a la artista de Indianápolis (EE. UU.) Jennasen. Contactaron a través de las redes sociales, decidieron trabajar de manera conjunta y a pesar de la distancia entre Zaragoza e Indianapolis «todo funcionó a la perfección, los dos estilos se fusionaron para dar vida a esta canción bailable y conmovedora», explica Albalá.

Sobre la voz de Jennasen, el músico aragonés añade que «sin duda es un gran aporte para mis composiciones. Desde que saqué mi primer ‘single’ me rondaba por la cabeza la idea de poner voz a alguna de mis canciones, también me lo había comentado mucha gente y era algo que tenía que hacer, pero no quería cualquier voz, necesitaba dar con la adecuada. Cuando descubrí a Jenassen a través de las redes sociales enseguida me transmitió eso que buscaba, una voz que me trasladase a los 90, muy expresiva y cálida».

Una idea materializada

El trabajo conjunto de ambos músicos resultó «mucho más fácil de lo que pudiera parecer –afirma–. Los dos tenemos medios de grabación profesionales y conocemos bien el mundo de la producción, así que todo eso simplificó las cosas. ‘Velvet twilight’ surgió de una idea que tenía hacía tiempo, pero no la veía como un pasaje instrumental. Se la propuse a Jennasen y ella puso el resto, me envió la voz al completo con todo tipo de detalles. Cuando la escuché me quedé impresionado. A partir de ahí solo hubo que ir dándole un formato definitivo a la canción. Los dos estamos muy contentos con el resultado», afirma.

Esta colaboración a distancia abre, tal vez, la puerta a que en algún momento se conozcan en persona, viajando a uno u otro lado del charco. «Ojalá podamos coincidir. La verdad es que no es fácil, pero tampoco imposible. De hecho, en plena grabación de mi primer ‘single’ viajé a Nueva York, donde hicimos algunas tomas para el videoclip de ‘Stella rose’, así que no descarto volver a Estados Unidos, que es un país que me fascina, sobre todo en lo musical».

Aunque la colaboración con Jennasen ha sido puntual para el tema ‘Velvet twitlight’, Albalá reconoce que le encantaría seguir trabajando con ella: «Es un lujo poder componer y producir con una persona que cree en lo que hace y que participa en el proyecto tan activamente». Mientras, el músico aragonés sigo preparando nuevas canciones y colabora en la producción con otros artistas. «De una forma u otra mi intención es estar siempre editando nuevo material», comenta.

Su proyecto de synth pop, influenciado por el sonido de los 80, y la decisión de editar sus trabajos en casete y vinilo, es toda una declaración de intenciones. «Uno va peinando canas y la nostalgia se apodera de todo. Era una forma de cerrar un ciclo. Allá por el año 1997 grabé mi primer disco y precisamente salió en formato casete, era lo que se llevaba en ese momento. Ya había cedé, pero la fabricación era cara –recuerda–. Me gustaba mucho la idea de que mi primer y último trabajo fueran en casete. El formato me gusta mucho y en casa tengo mi pletina siempre a punto. Sacar un vinilo de su funda o una cinta de su caja tiene cierta magia que lo digital no te da, aunque la comodidad de lo digital es inigualable, así que solo hay que elegir lo mejor para cada momento».

Por el momento, no valora presentar sus canciones en directo, «aunque mucha gente cercana me anima a hacerlo –dice–. El mono de directo me lo quito de vez en cuando con Magnus Imperial Club, mi otro proyecto con el que acabamos de lanzar el primer sencillo del nuevo epé y ya estamos preparando los conciertos de presentación».