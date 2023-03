‘La caza. Guadiana’, una serie que suena a Aragón

La noche de este jueves 16 de marzo regresa a La 1 (22.00) una de las series más exitosas de Televisión Española. Tras solventar casos en Monteperdido y en la sierra de Tramuntana, la tercera temporada de este ‘thriller’ desembarca en Frontera de Guadiana, en la linde entre Huelva y Portugal. Un elenco comandado de nuevo por la oscense Megan Montaner en el papel de la agente Sara Campos tratará de poner luz en la oscuridad.

La impronta altoaragonesa en esta obra audiovisual no termina aquí. También por tercera temporada consecutiva el capítulo musical está en manos del compositor oscense Juanjo Javierre, que está deseoso de que se produzca por fin el estreno. "Antes de Navidad se había anunciado que la serie se estrenaría 'próximamente' y la espera se ha hecho un poco larga, pero lo importante es que ya ha llegado el día", apunta.

El que fuera cantante y teclista de la banda Mestizos lleva años volcándose en el cine y la televisión como compositor y supervisor musical. "Todo lo que suena en la serie ha pasado por mis manos. Además de la banda sonora, también me he encargado de la selección de las melodías que aparecen. He elegido la canción ‘Omega’ de Enrique Morente y Lagartija Nick y el resto es mío. Hay muchísima música en todos los capítulos, tanto canciones como música incidental. Fue un trabajo enorme pero muy gratificante y con el que me siento muy identificado por la libertad que me dan y el buen ambiente que hay en el equipo", explica desde su estudio en Banastás, a 7 kilómetros de Huesca, donde continúa trabajando en nuevos proyectos.

Sociedad con Nacho G. Velilla

Desde hace 15 años Javierre conforma una muy fructífera sociedad con el cineasta zaragozano Nacho G. Velilla, con el que comparte dos aventuras en el horizonte. "Hay dos proyectos superchulos con Velilla: una telenovela para una gran cadena y una película para rodar a final de año", avanza.

Todavía continúa ‘viva’ su última comedia estrenada a finales de 2022, ‘Mañana es hoy’, el primer filme español original de la plataforma Amazon Prime Video, donde sigue cosechando una gran audiencia cuatro meses después de su lanzamiento.

"Está yendo como un tiro en la plataforma. En ‘Mañana es hoy’ también realicé la supervisión musical y barrí mucho para casa, con dos canciones de Héroes del Silencio (‘Maldito duende’ y ‘Entre dos tierras’), una versión de Enrique Bunbury de ‘El reloj’ y un tema de Radio Futura, ‘Veneno en la piel’. Es música con la que crecí y fue muy fácil hacer la selección. Y en la banda sonora hay mucha electrónica, al estilo Moroder o Vangelis", relata.

Su labor esconde muchas gestiones y un trabajo invisible detrás. "Yo propongo, generalmente Velilla me hace bastante caso, y entonces tengo que gestionar todos los derechos y acompasarlo con los plazos de producción. Con la banda sonora tienes que pasar los controles de calidad de Amazon, con llamadas cada semana con Londres o con California. Ha sido durísimo, pero muy interesante", comparte.

Otro de sus encargos más recientes es la supervisión musical de la ‘ópera prima’ de la realizadora oscense Gala Gracia, ‘Lo que queda de ti’, cuyo rodaje comenzó en febrero. "Me hace mucha ilusión que otra directora oscense dirija un largometraje y que se ruede en Aragón. En este caso el compositor es un portugués porque es una coproducción. He seleccionado mucha música folk de la tierra que le pega mucho a la historia, todo lo que he podido", confiesa.

Finalmente, Juanjo Javierre también compone la banda sonora del cortometraje ‘Mi vecino Yuan’, del zaragozano Alfredo Andreu.