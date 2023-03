Brooke Shields habla de su violación para la plataforma Hulu

La actriz Brooke Shields, famosa desde su adolescencia por el célebre papel que encarnó en ‘El lago azul’ (1980), ha revelado en una charla con la revista ‘People’ que fue violada cuando era una veinteañera, y que se culpó a sí misma por ello en aquellos tiempos. Es un asunto sobre el que va a explayarse públicamente el próximo 3 de abril en su nuevo proyecto para la plataforma Hulu, ‘Pretty baby’ (‘Chica guapa’), según asegura a la publicación. El espacio es un guiño a la película del mismo nombre dirigida por Louis Malle y que protagonizó Shields en 1978, cuando apenas tenía 12 años de edad y encarnó a la hija de una prostituta a la que fuerzan a seguir los pasos de su madre.

Shields ya había comentado algo al respecto de este dramático episodio de agresión en el pasado, pero aquí abunda en detalles por primera vez. Al parecer, ocurrió durante sus años universitarios. Se acababa de graduar en Princeton (donde estudió en 1983 un grado superior en lenguas romances) y salió a cenar con un ejecutivo de la industria del cine, llegado de Hollywood. Ella pensó que se trataba de un asunto de negocios, y que el ejecutivo le iba a conseguir un papel para reactivar su carrera, algo detenida en aquellos momentos.

Se culpó a sí misma

La actriz no especifica en sus declaraciones dónde fue la que creía que era una cita de trabajo. Lo que sí dice es que el sujeto la invitó luego a pasar a su hotel para que ella (no había móviles en la época) pudiese hacer una llamada telefónica. Una vez en el hotel, la intérprete afirma que fue asaltada con intención de abusar sexualmente de ella, aunque no ofrece muchos detalles en la revista. Sí reconoce que no acertó a defenderse, y que se sintió culpable acto seguido al suceso.

Shields sí detalla sus pensamientos de aquél día. "Me decía constantemente que no debía haber hecho algo así. ¿Por qué subí a la habitación con él? No debería haber tomado esa copa en la cena", amén de otros reproches a su propia reacción. "Fue muy fácil no pensar en ello, porque ya había quedado atrás, era agua pasada. Se trataba de una situación de pelear o evadirme, y pelear no era una opción en ese momento para mí, así que fue como si saliera de mi propio cuerpo y dijera no estoy aquí, esto no ha pasado".

La sexualización de Brooke Shields tras su papel en ‘Pretty baby’ y ‘El lago azul’ fue notoria y a muchos niveles. De hecho, la intérprete también recordó en su día lo incómoda que le hizo sentir la presentadora Bárbara Walters (una de las figuras más célebres de la televisión estadounidense) en una entrevista, cuando le preguntó por sus medidas corporales y le hizo ponerse de pie para que los espectadores pudieran admirar su cuerpo. Shields tenía 15 años en aquella entrevista, y reaccionó siguiéndole el juego, sin darle mayor importancia; la rabia por esa situación le llegó con el tiempo.

La carrera de Brooke Shields como actriz no ha despegado nunca, aunque gozó de un lustro exitoso en la segunda mitad de los 90 con la serie ‘Suddenly Susan’, que le valió dos nominaciones a los Globos de Oro y un premio People’s Choice.