La ruta de Kerouac a lomos de un bajo: Guillermo Sinnerman, de gira por Estados Unidos con Black Maracas

Guillermo Sinnerman lleva década y media en la primera línea de la escena del funk, el rock y el punk zaragozanos. Comenzó a patear escenarios con The Faith Keepers e hizo mancuerna desde 2014 con Borja Téllez en Los Bengala, grupo en el que continúa y que desde 2021, tras la salida de Téllez, es un trío. También impulsó The Fire Tornados. Estos días anda por Estados Unidos de gira.

"He venido a suplir al bajista de la banda madrileña Black Maracas. Llegamos al país el pasado viernes 10 de marzo por Nueva York y regresamos casi tres semanas después, el 28; no vamos a parar, hay muchos conciertos en perspectiva".

Guillermo Sinnerman, que suele tocar más la guitarra y también produce a otras bandas, comparte viaje en esta ocasión con Adrián ‘Dilly Boy’ (líder del grupo, voz y guitarra) y Luis ‘Pichente’ (batería, y cantante a su vez de los Nastys, que ya han girado por EE.UU. en el pasado); Black Maracas sacaron su primer disco, ‘Prehistoric Ghosts’, en 2019, aunque ya generaban ruido en la escena madrileña desde cuatro años antes. Gusta a la parroquia devota de Stooges o Black Sabbath. "Con Adrián y Luis nos conocíamos del mundillo, hemos tocado juntos -por ejemplo, en enero de 2022 en la sala El Sol de Madrid- y me llamaron para esto. Van ya dos bolos en Nueva York para The Spanish Wave, en el ‘showcase’ New Colossus". The Spanish Wave es el programa de internacionalización del talento nacional de Live Nation Madrid.

Guillermo Sinnerman, al bajo, durante el primer concierto neoyorquino con Black Maracas. T.S.W.

Buen inicio en Nueva York

Los dos conciertos tuvieron lugar el fin de semana en el Lower East Side de la Gran Manzana, uno de los barrios más en alza de la ciudad y marco de dos iconos de la ciudad: el Katz’s Delicateseen (donde Meg Ryan y Billy Crystal comen pastrami hasta el orgasmo en la comedia romántica ‘Cuando Harry encontró a Sally’) y la sinagoga desacralizada del altoaragonés Ángel Orensanz, uno de los lugares de encuentro más prestigiosos la ‘jet set’ neoyorquina y sede habitual de la Semana de la Moda.

En los escenarios de Pianos y Heaven Can Wait, apenas a 10 manzanas el uno del otro, los Black Maracas dejaron huella profunda y rugidos de aprobación, con Sinnerman revolucionado al bajo. "Tocamos con otros dos grupos españoles, que me encantan: Gold Lake y Ay Diablo. Fue una gozada", apunta el zaragozano.

El grupo para esta semana en Austin (Texas) con motivo del South By Southwest (SXSW), el festival más grande del mundo. Toda la ciudad se convierte en escenario potencial de conciertos (hasta 2.000 en 10 días), en cada rincón y local, de los más pequeños a los auditorios. Black Maracas tienen cuatro citas pautadas, pero no descartan alguna más. "Aquí es así, tienes algunos asegurados pero van surgiendo más sobre la marcha", explica Guillermo. "Cuando acabemos en Austin quedan otros dos conciertos en Los Ángeles, uno de ellos en el Monty". Este bar figura entre los favoritos de los mismísimos Queens of the Stone Age, por cierto.

Idaho y, después, a casa

El viaje musical estadounidense de Black Maracas y Guillermo Sinnerman concluirá en el Treefort Festival, que se celebra entre el 22 y el 26 de marzo en Boise, la capital de Idaho. Allá comparten boleta con clásicos como Dinosaur Jr. o Godspeed You Black Emperor (soberbios en el Jardín de Invierno en las últimas Fiestas del Pilar), amen de Unknown Mortal Orchestra o Ani DiFranco, entre muchos otros. "¿Qué puedo decir? Que lo he disfrutado mucho en el principio del viaje y estoy seguro de que así será de resto del mes", apunta Sinnerman desde Austin.

Los Bengala, por su parte, están entre los convocados del II Vive Latino España, que se celebrará entre el 8 y el 9 de septiembre de este año en el Espacio Expo de Ranillas. La cita zaragozana trata de consolidar el buen sabor de boca del año pasado con un gran cartel de 36 artistas, entre los que hay 6 talentos locales. Los Bengala actúan el día 9, y las entradas están a la venta en ticketmaster.es, a 75 euros las de día (más gastos) y 120 el abono de dos días.