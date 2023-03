Ana Belén se mete en la piel de Julieta durante cuatro noches en el Teatro Principal

El clásico de Shakespeare ‘Romeo y Julieta’ llega hoy al Teatro Principal de Zaragoza, con Ana Belén y Roberto Mori en los papeles principales. La historia de estos amantes que sufren en carne propia el odio encarnizado entre sus familias, los Capuleto y los Montesco, ha traspasado siglos e inspirado otras historias de fatalidad con el amor y el odio como sentimientos troncales. En esta ocasión, el amor adolescente se sustituye por el maduro, en una reivindicación de lo legítimo que resulta trasponer un drama así más allá de sus reglajes temporales.

La actriz madrileña, espléndida como siempre, sigue demostrando su versatilidad sobre las tablas, mientras que Mori (que también acumula una larga y aplaudida trayectoria como intérprete en teatro, cine y televisión) suple a José Luis Gómez en las cuatro funciones zaragozanas, debido a la enfermedad del veterano actor.

La dirección corre a cargo de Rafael Sánchez, nacido en Basilera (Suiza) y que ha desarrollado principalmente su carrera en el país helvético y Alemania. Sánchez –director residente en el Teatro Schauspiel de Colonia desde 2013–, argumenta que «la edad solo es un número abstracto, que no nos debe preocupar, y no pone límites a nuestros Romeo y Julieta; bueno, quizás les frena un poquito la memoria o la agilidad, pero no las emociones y las ganas de vivir».

Enamorarse a cualquier edad

El amor está presente en cualquier etapa de la vida, por eso Sánchez destaca que «un aspecto muy importante y muy bonito de la obra es que cuando tenemos 80 o 90 años seguimos viendo el mundo como lo veíamos con 20 años. Nuestra vista de dentro para afuera no cambia. Lo que cambia es cómo nos ve una sociedad que nos prohíbe muchas cosas. Sigue habiendo un tabú muy grande en relación al amor durante la edad madura».

En el apartado musical, David San José –hijo de Víctor Manuel y Ana Belén–, asume la dirección y compone al piano el trío musical de la función junto a Irene Rouco (violonchelo) y José Luis Torrijo (guitarra).

En cuanto a Roberto Mori, es un actor de largo recorrido cuyas últimas interpretaciones han venido de la mano del Teatro de la Abadía y del Centro Dramático Nacional. Rafael Sánchez ya dirigió en España a Mori hace un lustro en la adaptación escénica de ‘Tiempo de silencio’, de Luis Martín Santos. El director viajó ayer a Zaragoza desde Alemania para ensayar hoy durante todo el día con el actor, que también es ayudante de dirección de la obra.

«Roberto conoce perfectamente el texto, pero hasta ahora no lo había interpretado entero delante del público. En Valladolid ya intervino en tres escenas que por motivos de salud no pudo hacer José Luis Gómez. Ha estado en este montaje desde el principio y se conoce tan bien la obra que enseguida pensamos que Roberto era la mejor opción para reemplazar a José Luis Gómez. No es normal tener un ayudante de dirección que sea un actor tan bueno», afirmaba ayer antes de embarcar en un avión rumbo a España.