Aimar Bretos: "Los veranos en Benasque me marcaron para ser como soy"

Haga un pequeño 'spoiler' del mensaje que transmitirá este viernes en la clausura del Congreso de Periodismo de Huesca.

Compartiré una conversación con Ignacio Escolar en la que trataremos los retos, las oportunidades y las amenazas que se crean en esta evolución del modelo periodístico en la que estamos inmersos. En un ecosistema informativo plagado de gente que se dice periodista pero que lo que hace es intoxicar, mi opinión es que ese escenario en el fondo está lleno de oportunidades para los que entendemos el periodismo como un ejercicio muy serio, en el que nada va a la antena o al papel sin que haya pasado por unos filtros de veracidad.

¿Es pesimista u optimista sobre la influencia y la pervivencia de los medios?

Soy muy positivo en el sentido de que sigue siendo muy relevante el papel de los medios para que las sociedades estén bien informadas en el mundo de crispación en el que vivimos. Nuestro deber es hacernos preguntas. ¿Esto que tengo entre manos es absolutamente cierto sí o no? Segundo, ¿es relevante? Tercero, ¿a quién beneficia? Esa es la esencia de nuestro trabajo.

Cuando en julio de 2021 le nombraron director y presentador de 'Hora 25', un espacio histórico creado por Martín Ferrand y dirigido por Iñaki Gabilondo, Carlos Llamas, Àngels Barceló y Pepa Bueno, ¿sintió sobre sus espaldas el peso de una enorme responsabilidad?

Repasar la lista de todos los grandes periodistas que han dirigido ‘Hora 25’ imprime mucha presión. Pero también genera una oportunidad de poder llevar cada noche a un millón de hogares el periodismo en el que tú crees. Es una oportunidad impagable. Si me quedara solo con la presión que siento por la historia del programa, podría tener efectos paralizantes y no me dejaría disfrutar de este privilegio.

¿Cómo definiría el sello Aimar Bretos?

No creo que exista el sello Aimar Bretos como tal. Lo que sí existe es el sello de cómo hacemos las cosas en la Cadena Ser. Como en el caso del equipo de ‘Hora 25’, integrado por gente muy joven que tira del programa día tras día. Lo que me gustaría que se proyectara de mi forma de entender el periodismo es seleccionar muy bien los temas que ofrecemos. Tenemos que detectar bien lo que es artificial y lo que no. Ese cribado es fundamental para que los oyentes se reconozcan en esos temas y sientan que ponemos el foco sobre lo que realmente afecta a sus vidas.

¿Cuándo y cómo nació su pasión por la radio?

Hay dos grandes responsables de que yo me dedique a la radio. Por un lado, un profesor de solfeo que nos hizo grabar unas cintas de casete presentando canciones. A los días, después de entregar la cinta, me dijo que estaba muy bien y me dijo que me tenía que dedicar a la radio. Yo tenía 8 o 10 años. Se llama Iñaki Cárcamo y posteriormente he hablado bastantes veces con él sobre ese momento. Y a nivel de oyente, me enamoré de la radio a través de los programas musicales escuchando a Sira Fernández y a Frank Blanco en un programa vespertino de Los 40 llamado ‘Lo + 40’. Ese fue mi gran flechazo. Curiosamente, a día de hoy Sira Fernández es una de mis jefas ya que es la directora de antena y programas de la Ser. Nos reímos mucho con el hecho de que si no hubiera sido por ella en esas tardes de mi adolescencia, muy seguramente yo no estaría ahora aquí.

¿Qué tiene la radio para superar décadas y siglos con vigor mientras otros formatos se tambalean?

Desde una perspectiva práctica, la radio tiene algo imbatible: la puedes escuchar tanto si estás corriendo, en el coche o planchando en casa. Y desde un punto de vista emocional escuchar la radio es como hablar por teléfono con un amigo o con un familiar. Se crea una complicidad brutal entre los oyentes y los locutores. Hay una sensación de pertenencia a algo muy grande y muy pequeño a la vez. Cualquiera que ame la radio sabe a lo que me refiero.

"Soy muy friki de la política y para mí los años electorales son como los Juegos Olímpicos"

¿Cómo afronta un año tan electoral?

Soy muy friki de la política y para mí los años electorales son como los Juegos Olímpicos. Cada cuatro años lo disfruto como un niño. Voy a las campañas electorales con un escudo para intentar que nuestra cobertura vaya más allá de los mensajes que nos quieran encajar los políticos. Tenemos la obligación de fiscalizar de sus promesas. Una promesa que no es viable no deja de ser populismo del rancio.

¿Qué significa Benasque en su vida?

Tengo un recuerdo precioso de los campamentos a los que iba con los claretianos a Benasque en verano. Fueron muy intensos y felices. Recuerdo el campo y la amistad. A día de hoy sigo manteniendo la relación y el cariño con todos esos amigos con los que iba. Son recuerdos de adolescencia que llevo muy dentro y que me han condicionado y marcado mucho para ser como soy. Y Benasque fue muy importante en ese capítulo.