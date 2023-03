Estas son las novedades del catálogo de juegos y clásicos de PlayStation en marzo

Sony ha anunciado los títulos que llegarán este mes sin coste adicional en el catálogo de juegos, para los niveles de PlayStation Plus Extra y Premium, y las novedades del catálogo de clásicos para el nivel PlayStation Plus Premium, tal y como han anunciado en una nota de prensa.

Catálogo de juegos

Estos son los nuevos títulos que desde el próximo 21 de marzo estarán disponibles sin coste adicional para los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Premium. Se trata de un total de 14 juegos, entre los cuales destacan los siguientes títulos:

'Uncharted: Colección Legado de los Ladrones'

El galardonado desarrollador Naughty Dog ofrece al jugador la experiencia 'Uncharted: Colección Legado de los Ladrones', que incluye las dos aclamadas aventuras para un jugador 'Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón' y 'Uncharted: El Legado Perdido'. En esta entrega, el jugador descubrirá la historia perdida y viajará por todo el mundo en busca de aventuras extraordinarias y conocimientos olvidados junto con los ladrones Nathan Drake y Chloe Frazer, dos personajes enormemente carismáticos y polifacéticos. Los títulos se han remasterizado con gráficos mejorados, mayor velocidad de fotogramas y un increíble nivel de detalle para la consola PS5. Cuenta con una valoración de 87/100 Metacritic.

'Tchia' para PS4 y PS5

Es un título de aventuras en mundo abierto tropical dónde el jugador se embarcará en una aventura guiando a Tchia para rescatar a su padre del cruel tirano Meavora, el jefe del archipiélago. Para ello, deberá escalar, deslizarse, nadar, navegar en barco por preciosas islas mientras tiene que explorar un 'sandbox' lleno de físicas, enfrentarse a los soldados de tela creados por Meavora en encuentros abiertos y controlar cualquier animal u objeto que encuentre. El jugador podrá hacer nuevos amigos e improvisar con el ukelele que podrá tocar libremente. 'Tchia' está disponible para los jugadores de PlayStation Plus Extra y Premium desde su día de lanzamiento.

'Ghostwire: Tokyo' para PS5

Es un título de acción y aventuras en el que unas mortíferas fuerzas sobrenaturales, controladas por un peligroso ocultista, han invadido Tokio, lo que ha causado que la población de la ciudad se haya desvanecido al instante. El jugador tendrá que aliarse con una poderosa entidad espectral en su búsqueda de venganza y dominar un poderoso arsenal de habilidades para desvelar la oscura verdad que se oculta tras las desapariciones a medida que se enfrenta a lo desconocido. 'Ghostwire: Tokyo' cuenta con una valoración de 75/100 Metacritic.

'Life is Strange: True Colors' para PS4/PS5

En esta emotiva aventura narrativa, un poder muy especial será la clave para resolver un intrigante misterio. Alex Chen siempre había creído que sus habilidades ocultas eran una maldición, sus capacidades sobrenaturales de empatía le permiten detectar y manipular los sentimientos de la gente a su alrededor. Sin embargo, tras la muerte de su hermano en un supuesto accidente, este poder podría ser lo único que le ayude a descubrir qué pasó realmente. 'Life is Strange: True Colors' cuenta con una valoración de 83/100 Metacritic.

'Untitled Goose Game' para PS4

Es un juego de mundo abierto que combina humor y sigilo y mete al jugador en las plumas de un ganso que siembra el caos en un tranquilo pueblo. El jugador deberá recorrer la ciudad, desde los patios a las tiendas de la calle mayor y el parque, gastando bromas, robando gorros, graznando mucho y fastidiando a sus habitantes. 'Untitled Goose Game' cuenta con una valoración de 80/100 Metacritic.

'Street Fighter V: Champion Edition' para PS4

Esta entrega de la mítica saga de lucha, 'Street Fighter', trae al jugador una experiencia de combate mejorada basada en los clásicos combates en 2D y un gran elenco de icónicos luchadores entre los que elegir con diferentes habilidades e historias únicas. Además de los modos clásicos, el jugador podrá disfrutar de un mejorado modo online que le pondrá a prueba con enfrentamientos contra otros jugadores de todo el mundo o asistir como espectador a otras peleas en un nuevo modo. Esta edición incluye 'Street Fighter V' y los más de 2000 artículos de contenido complementario publicados para el juego. Incluye los 24 personajes adicionales disponibles actualmente hasta la temporada 4, ¡para sumar un gran total de 40 junto a los 16 originales! 'Street Fighter V: Champion Edition' cuenta con una valoración de 82/100 Metacritic.

También estarán disponibles los siguientes títulos: 'Tom Clancy's Rainbow Six Extraction' para PS4/PS5, 'Immortals Fenyx Rising' para PS4/ PS5, 'Dragon Ball Z: Kakarot' para PS4/PS5, 'Final Fantasy Type-0 HD' para PS4, 'Rage 2' para PS4, 'NEO: The World Ends with You' para PS4 y 'Haven' para PS4/PS5.

Catálogo de clásicos

Estos son los nuevos títulos que llegarán este mes sin coste adicional para los suscriptores de PlayStation Plus Premium. Se trata de un total de 3 videojuegos, que estarán disponibles a partir del próximo 21 de marzo.

'Ridge Racer Type 4’ para PS1

La acción sobre cuatro ruedas de la aclamada saga de conducción arcade, Ridge Racer, regresa a PlayStation con un espectacular estilo visual, un sublime diseño de circuitos y una brutal banda sonora. Esta entrega se basa en un formato Gran Premio con varias carreras, donde el jugador deberá elegir una escudería a la que unirse y con una amplia variedad de coches que desbloquear. ‘Ridge Racer Type 4’ cuenta con una valoración de 88/100 Metacritic.

'Ape Escape 2’ para PS1

En esta entrega de la clásica saga de aventuras, ‘Ape Escape', Specter‘ha inventado un nuevo juego de cartas que está arrasando, lo que lo está ayudando en su plan para dominar el mundo. El jugador deberá prepararse para combinar los monos con las cartas de piedra, papel y tijeras de Specter (hay 300 que coleccionar) antes de competir con ellos en más de 100 minijuegos desafiantes. 'Ape Escape 2' cuenta con una valoración de 82/100 Metacritic.

‘Syphon Filter: Dark Mirror’ para PSP

En esta entrega de la aclamada saga de acción Syphon Filter, Gabe Logan, un agente de operaciones de precisión de una organización secreta de los Estados Unidos que oficialmente no existe, descubre un proyecto conocido simplemente como "Espejo Oscuro". Para neutralizar esta amenaza a la seguridad mundial, Logan deberá infiltrarse, reconocer la zona y actuar con decisión. El jugador podrá disfrutar de esta entrega, lanzada originalmente para PSP, con mejoras como un renderizado a mayor resolución, rebobinado, guardado rápido y filtros gráficos personalizados. ‘Syphon Filter: Dark Mirror’ cuenta con una valoración de 87/100 Metacritic.