Ana Rojo: “El mejor juguete y el favorito de los niños son sus padres”

Cuarta generación de maestros. ¿Ha sentido en algún momento la presión?No, siempre digo que mi primera maestra fue mi abuela. Me enseñó a leer y a escribir y, a través de ella, me entró ese gusanillo por la educación, por querer ayudar a los niños. Mi padre y mi madre están más enfocados a adolescentes.

Y ahora ha publicado su primer libro sobre neuroeducación.Cuando entré en el aula, me di cuenta que quería hacer algo distinto, quería saber mejor cómo funciona el cerebro de mis alumnos, cambiar las cosas desde la base. Entonces, hice un máster de neuroeducación y, después, me he seguido formando. La neuroeducación es la disciplina que nos enseña a conocer el cerebro y transmitirlo a través del proceso de enseñanza-aprendizaje y, sobre todo, hay que tener muy en cuenta la edad de los niños. Por ejemplo, a mis alumnos (1º de infantil) no les puedo dar tres órdenes a la vez, hay que ir una cosa detrás de otra. Hay que adaptarse a ellos.